https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию

Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию - РИА Новости, 27.05.2024

Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию

Российская экономика последние два с лишним года чувствует себя примерно так, как сказал в популярном романе кот Бегемот, задорно и весело: "Это нас... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

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Российская экономика последние два с лишним года чувствует себя примерно так, как сказал в популярном романе кот Бегемот, задорно и весело: "Это нас арестовывать идут". Так вот, как компания Воланда изящнейшим образом ускользнула из рук правоохранителей, точно так же Россия легко и изящно справилась с семнадцатью (пятнадцатью? двадцатью?) тысячами ограничений, которые были против нее введены садовниками "райского сада" и "сияющего града на холме". Не получилось экономику не то что сжать, да просто хоть капельку ее развитие ограничить. Более того, прыткие и послушные западные бизнесы, практически рыдая, уходили из России под нажимом политиков. Ведь не последним затыкать дыры в бухотчетах и иметь бледный вид перед акционерами. Тем точно наплевать на Украину, Зеленского, "свободу, прогресс и демократию". Гони деньги по дивидендам, и быстро!Сегодня в Брюсселе должен быть утвержден новый пакет "режима ограничений в отношении России". Что ни слово, то сплошной романс. За несколько дней до нового, но уже надоевшего за пятнадцать выходов на "бис" события, выяснилось, что предыдущий (или позапредыдущий), тот самый, что "должен был лишить Кремль валютных поступлений", не работает.Ну алмазы — не предмет повседневного потребления, раз надела и в шкатулку спрятала. А вот что вы скажете на это, фрау фон дер Ляйен?Близкое вашим кругам атлантистов-глобалистов агентство, не "кремлевская пропаганда" ни разу, сообщает, что поступления в русский бюджет от экспорта нефти удвоились в сравнении с прошлым годом.Bloomberg подыграл и Reuters, сообщив, что, по его информации, крупные игроки на рынке торговли и огранки алмазов требуют смягчения санкций, если не вовсе их отмены, поскольку за падение нормы прибыли и все те же дыры в бухотчетах ответственность несет не верхушка ЕС и Еврокомиссии (там все давно хромые политические утки), а те, кто управляет отраслью.Особый шик происходящему придает тот момент, что за ослабление санкций (пусть в "алмазном их венце" случае) ратуют, вы не поверите, американцы.Хотя, что ж не поверить, если американцы — основные держатели нежных мест практически всей алмазодобывающей промышленности, а огранкой, так и быть, они делятся с бельгийскими людьми из Антверпена. И им, огранщикам из Антверпена, и еэсовцам в приказном порядке в ближайшее время велят проверять все камушки. Чтобы, свят-свят, те не имели медвежье-русского происхождения.В нынешнем "режиме санкций" (знатоки семантики оценят красоту игры слов) есть масса ограничений. Вплоть до запрета работать в общеевропейском экономическом пространстве транспортным компаниям, если там имеется до четверти русского капитала. Дальнобойщики, которые и так не слишком довольны ни условиями труда, ни его оплатой, без сомнения, оценят этот шаг, когда их фуры останутся в гаражах до выяснения причин, сколько русских денег вливалось ежегодно в предприятие, чтобы поддерживать его на плаву.Вякали и про запрет на передачу сообщений российского Центробанка (информация появилась одновременно с новостью, что Франция наращивает покупки СПГ у нас). Видимо, сообщения идут голубиной почтой, ну, или по мобильной открытой связи. "Алло, это Неглинная? Нельзя ли нам побольше сжиженного газку, а то холодно, кушать хочется и, вообще, мы не местные".А вот теперь серьезно.Мы не будем делать вид, что не знаем, что первые пакеты санкций разрабатывались вовсе не в Еврокомиссии и вовсе не коллективной фон дер Ляйен. Рестрикции придумывались рабочей группой Госдепа. Придумывались так, чтобы "разорвать русской экономику в клочья", чтобы население тотально обнищало, вплоть до употребления в пищу подножного корма, и тогда бы западные демократии, все в белом, могли бы провозгласить победу.Все так и получилось. Но со знаком наоборот. Америку раздербанили так, что грань гражданской войны уже очень близка. В "райском саду" общеевропейского блока обтирание тряпочкой заменило душ, инфляция берет все новые вершины.А Россия продолжает, постепенно и настойчиво, бережно и спокойно, решать свои задачи. И в зоне СВО. И в экономике. И в социальной сфере.В принципе, если кому-то нравится принимать пакеты в пакетах, а также режимы в рестрикциях, нам это безразлично. В этой схватке имя победителя известно. Ну а кто хочет сыграть в нами в наперстки, путь готовит лоб для щелбанов. Хотя, в принципе, мы великодушие можем проявить, не обратив внимания на очередной пакет. Им он нужен для отчета перед хозяевами. Нам — чтобы убедиться, что путь выбрали правильный.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, еврокомиссия, евросоюз, государственный департамент сша, антверпен, европа