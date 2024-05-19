https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

Индия резко нарастила закупки алмазов из России

Индия резко нарастила закупки алмазов из России - РИА Новости, 19.05.2024

Индия резко нарастила закупки алмазов из России

Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Министерства промышленности и торговли... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:19

2024-05-19T09:19

2024-05-19T13:13

экономика

индия

россия

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599141906_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_92a0297624644cefa5008be8bf3d80a1.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Министерства промышленности и торговли республики. Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тысяч карат. Одновременно Нью-Дели нарастил ввоз камней из Канады — до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Также подскочил импорт алмазов из Китая — в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга. Но даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки из Бельгии — ее экспорт в Индию упал на два миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ — на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (на два процента, до 255 тысяч карат). В результате общий объем индийского импорта алмазов упал до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого несколько западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html

https://ria.ru/20231219/almazy-1916684761.html

https://ria.ru/20240517/indiya-1946719396.html

индия

россия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, индия, россия, бельгия