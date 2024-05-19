Индия резко нарастила закупки алмазов из России
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое
Алмаз. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Министерства промышленности и торговли республики.
Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тысяч карат.
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Но даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки из Бельгии — ее экспорт в Индию упал на два миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ — на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (на два процента, до 255 тысяч карат).
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В результате общий объем индийского импорта алмазов упал до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее.
С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого несколько западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене".
В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.