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Индия резко нарастила закупки алмазов из России - РИА Новости, 19.05.2024
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09:19 19.05.2024 (обновлено: 13:13 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html
Индия резко нарастила закупки алмазов из России
Индия резко нарастила закупки алмазов из России - РИА Новости, 19.05.2024
Индия резко нарастила закупки алмазов из России
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Министерства промышленности и торговли... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:19
2024-05-19T13:13
экономика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Министерства промышленности и торговли республики. Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тысяч карат. Одновременно Нью-Дели нарастил ввоз камней из Канады — до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Также подскочил импорт алмазов из Китая — в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга. Но даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки из Бельгии — ее экспорт в Индию упал на два миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ — на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (на два процента, до 255 тысяч карат). В результате общий объем индийского импорта алмазов упал до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого несколько западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html
https://ria.ru/20231219/almazy-1916684761.html
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экономика, индия, россия, бельгия
Экономика, Индия, Россия, Бельгия
Индия резко нарастила закупки алмазов из России

Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

© РИА Новости / Пресс-служба «Алроса» | Перейти в медиабанкАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба «Алроса»
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным Министерства промышленности и торговли республики.
Так, в марте индийский импорт алмазов из России в годовом выражении увеличился в 2,3 раза, до 728 тысяч карат.
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Одновременно Нью-Дели нарастил ввоз камней из Канады — до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Также подскочил импорт алмазов из Китая — в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга.
Но даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки из Бельгии — ее экспорт в Индию упал на два миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ — на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (на два процента, до 255 тысяч карат).
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В результате общий объем индийского импорта алмазов упал до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее.
С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. После этого несколько западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, занятые в торговле алмазами. В нем они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции и призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене".
В ответ регулятор признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
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