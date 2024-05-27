https://ria.ru/20240527/saldo-1948793391.html

Сальдо рассказал о страшных находках в селе Крынки

Сальдо рассказал о страшных находках в селе Крынки - РИА Новости, 28.05.2024

Сальдо рассказал о страшных находках в селе Крынки

В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-27T23:03

2024-05-27T23:03

2024-05-28T04:49

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

херсонская область

владимир сальдо

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, село Крынки зачищено от украинских боевиков. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. В конце февраля руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240527/osvobozhdenie-1948787650.html

https://ria.ru/20240221/krynki-1928632357.html

россия

днепр (город)

херсонская область

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россия, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины