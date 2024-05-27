Сальдо рассказал о страшных находках в селе Крынки
Губернатор Сальдо: в селе Крынки нашли подвалы, заваленные телами солдат ВСУ
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, село Крынки зачищено от украинских боевиков.
Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. В конце февраля руководивший тогда Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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