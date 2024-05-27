Венгрия выступила против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
Сийярто: Венгрия по-прежнему против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Будапешт по-прежнему против кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, потому что не может доверять политику, который ранее грозил "поставить Венгрию на колени", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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"Что касается Марка Рютте, то он ранее говорил, что Венгрию надо поставить на колени. Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение... А если кто-то до сих пор считает, что Венгрию надо поставить на колени, нам такому трудно доверять", - сказал Сийярто на пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше, которую транслировал телеканал М1.
Он также приветствовал выдвижение на пост генсека НАТО президента Румынии Клауса Йоханниса, поскольку главой альянса никогда ранее не был выходец из Восточной Европы, а в нынешней ситуации это было бы оправданно.
Как сообщало издание Politico, Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Его поддерживают более 20 государств-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают за назначение следующим генеральным секретарем НАТО исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте. О поддержке кандидатуры Рютте Вашингтон публично заявлял уже несколько раз. В апреле эту позицию вновь изложила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, США добиваются того, чтобы кандидатура сменщика нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга была определена до июльского саммита альянса в Вашингтоне.
Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности генсека до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля минувшего года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран альянса.