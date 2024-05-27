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Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве - РИА Новости, 27.05.2024
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16:21 27.05.2024 (обновлено: 16:31 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ryba-1948690537.html
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:21
2024-05-27T16:31
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной продукции в Узбекистан, следует из их совместного заявления. Текст совместного заявления Путина и Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Главы государств поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной продукции в Узбекистан", - говорится в заявлении.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве

Россия и Узбекистан расширят взаимодействие в сфере рыболовства и поставок рыбы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной продукции в Узбекистан, следует из их совместного заявления.
Текст совместного заявления Путина и Мирзиеева опубликован на сайте Кремля.
"Главы государств поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной продукции в Узбекистан", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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УзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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