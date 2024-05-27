https://ria.ru/20240527/ryba-1948690537.html
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:21
2024-05-27T16:21
2024-05-27T16:31
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной продукции в Узбекистан, следует из их совместного заявления. Текст совместного заявления Путина и Мирзиеева опубликован на сайте Кремля. "Главы государств поддерживают расширение взаимодействия в сфере рыболовства, поставок российской рыбной продукции в Узбекистан", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948690043.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев поддержали расширение сотрудничества в рыболовстве
Россия и Узбекистан расширят взаимодействие в сфере рыболовства и поставок рыбы