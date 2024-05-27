https://ria.ru/20240527/rosatom-1948724555.html
"Росатом" заявил о выполнении всех обязательств перед заказчиками
"Росатом" заявил о выполнении всех обязательств перед заказчиками - РИА Новости, 27.05.2024
"Росатом" заявил о выполнении всех обязательств перед заказчиками
Даже в условиях санкций "Росатом" в полном объеме выполняет научные исследования в интересах зарубежных заказчиков, в 2023 году заключены новые контракты с... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:51
2024-05-27T17:51
2024-05-27T17:53
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Даже в условиях санкций "Росатом" в полном объеме выполняет научные исследования в интересах зарубежных заказчиков, в 2023 году заключены новые контракты с партнерами из ряда стран, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Несмотря на санкции и ограничения, научно-исследовательская работа в интересах зарубежных заказчиков выполняется в полном объеме. Показатель по зарубежной выручке выполнен на 101% от целевого уровня – 11,12 миллионов долларов, а портфель зарубежных заказов превысил на 82% целевое значение и составил 36,32 миллиона долларов", - говорится в отчете. Среди ключевых тематик зарубежных контрактов – "реакторные и послереакторные исследования, поставка особо чистых веществ и материалов, разработка технологий, поставка изделий". "В течение 2023 года были заключены новые контракты с партнерами из Южной Кореи, Китая, Индии, США, Беларуси и Узбекистана на оказание услуг и проведение высокотехнологичных экспериментов на российской исследовательской базе, а также на поставку наукоемкой продукции", - отмечается в отчете. "Росатом" неоднократно подчеркивал, что международное сотрудничество в мирном атоме должно быть свободным от политической конъюнктуры.
https://ria.ru/20240516/proekty-1946343773.html
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экономика, южная корея, китай, индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергопром
Экономика, Южная Корея, Китай, Индия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомэнергопром
"Росатом" заявил о выполнении всех обязательств перед заказчиками
"Росатом": несмотря на санкции, вся научная работа для заказчиков выполняется
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Даже в условиях санкций "Росатом" в полном объеме выполняет научные исследования в интересах зарубежных заказчиков, в 2023 году заключены новые контракты с партнерами из ряда стран, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Несмотря на санкции и ограничения, научно-исследовательская работа в интересах зарубежных заказчиков выполняется в полном объеме. Показатель по зарубежной выручке выполнен на 101% от целевого уровня – 11,12 миллионов долларов, а портфель зарубежных заказов превысил на 82% целевое значение и составил 36,32 миллиона долларов", - говорится в отчете.
Среди ключевых тематик зарубежных контрактов – "реакторные и послереакторные исследования, поставка особо чистых веществ и материалов, разработка технологий, поставка изделий".
"В течение 2023 года были заключены новые контракты с партнерами из Южной Кореи
, Китая
, Индии
, США
, Беларуси
и Узбекистана
на оказание услуг и проведение высокотехнологичных экспериментов на российской исследовательской базе, а также на поставку наукоемкой продукции", - отмечается в отчете.
"Росатом" неоднократно подчеркивал, что международное сотрудничество в мирном атоме должно быть свободным от политической конъюнктуры.