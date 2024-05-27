https://ria.ru/20240527/rosatom-1948724555.html

"Росатом" заявил о выполнении всех обязательств перед заказчиками

"Росатом" заявил о выполнении всех обязательств перед заказчиками - РИА Новости, 27.05.2024

"Росатом" заявил о выполнении всех обязательств перед заказчиками

Даже в условиях санкций "Росатом" в полном объеме выполняет научные исследования в интересах зарубежных заказчиков, в 2023 году заключены новые контракты с... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:51

2024-05-27T17:51

2024-05-27T17:53

экономика

южная корея

китай

индия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомэнергопром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870007082_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_01ff525289b223f65bec6153213ca36b.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Даже в условиях санкций "Росатом" в полном объеме выполняет научные исследования в интересах зарубежных заказчиков, в 2023 году заключены новые контракты с партнерами из ряда стран, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Несмотря на санкции и ограничения, научно-исследовательская работа в интересах зарубежных заказчиков выполняется в полном объеме. Показатель по зарубежной выручке выполнен на 101% от целевого уровня – 11,12 миллионов долларов, а портфель зарубежных заказов превысил на 82% целевое значение и составил 36,32 миллиона долларов", - говорится в отчете. Среди ключевых тематик зарубежных контрактов – "реакторные и послереакторные исследования, поставка особо чистых веществ и материалов, разработка технологий, поставка изделий". "В течение 2023 года были заключены новые контракты с партнерами из Южной Кореи, Китая, Индии, США, Беларуси и Узбекистана на оказание услуг и проведение высокотехнологичных экспериментов на российской исследовательской базе, а также на поставку наукоемкой продукции", - отмечается в отчете. "Росатом" неоднократно подчеркивал, что международное сотрудничество в мирном атоме должно быть свободным от политической конъюнктуры.

https://ria.ru/20240516/proekty-1946343773.html

https://ria.ru/20240524/rosatom-1948212516.html

южная корея

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, южная корея, китай, индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергопром