https://ria.ru/20240527/reyting-1948505645.html

Названы страны — лидеры по доступности газа для населения в Европе

Названы страны — лидеры по доступности газа для населения в Европе - РИА Новости, 27.05.2024

Названы страны — лидеры по доступности газа для населения в Европе

Россия в 2023 году заняла второе место по доступности газа для населения, на первом месте расположился Казахстан, а на третьем – Белоруссия, свидетельствуют... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T00:07

2024-05-27T00:07

2024-05-27T00:16

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия в 2023 году заняла второе место по доступности газа для населения, на первом месте расположился Казахстан, а на третьем – Белоруссия, свидетельствуют данные исследования РИА Новости* по доступности природного газа для населения. В рейтинг вошли 30 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию и другие страны. Лидером рейтинга по доступности газа для населения стал Казахстан. Его жители на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа. "Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге", – отмечается в исследовании. Второе место заняла Россия с 9,2 тысячами кубометров, а третье - Белоруссия с 5 тысячами кубометров. Также в первую пятерку вошли Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность приобрести более трех тысяч кубометров газа. Наименьший объем природного газа имеют возможность купить жители Молдавии. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 604 кубометра. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Литва, Португалия, Латвия и Босния и Герцеговина, жители которых могут купить в среднем 805, 992 и почти по 1210 кубометров соответственно. Мировые цены на газ в 2023 году существенно снизились по сравнению с аномальным 2022 годом, но были выше среднемноголетнего уровня. Ситуация на европейском рынке определялась большими запасами газа в подземных хранилищах, созданными в 2022 году, сравнительно теплой зимой 2022-2023 годов и сравнительно высокой температурой воздуха в ноябре-декабре 2023 года. Помимо теплой зимы сказалось снижение потребления газа в Европе, что отчасти обусловлено кризисом в промышленности, а отчасти – выработанной стратегией на экономию ресурсов в условиях принципиального отказа от российского трубопроводного газа. Цена газа на нидерландской площадке TTF в среднем за 2023 год составила 459 долларов за тысячу кубометров, что в 2,9 раза меньше показателя 2022 года. На розничном рынке многих европейских стран цены также снизились, что сказалось на расходах населения и повлияло на доступность газа для конечного потребителя.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240527/gaz-1947584639.html

https://ria.ru/20240523/gaz-1947779465.html

https://ria.ru/20240508/gaz-1944595841.html

россия

казахстан

белоруссия

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россия, казахстан, белоруссия, в мире, риа рейтинг