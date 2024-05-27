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Детский лагерь "Прометей" в Липецкой области откроется после ремонта - РИА Новости, 27.05.2024
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Липецкая область
 
14:35 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/remont-1948647882.html
Детский лагерь "Прометей" в Липецкой области откроется после ремонта
Детский лагерь "Прометей" в Липецкой области откроется после ремонта - РИА Новости, 27.05.2024
Детский лагерь "Прометей" в Липецкой области откроется после ремонта
В ближайшее время в Липецкой области начнет работу самый большой в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", 1 июня он примет первую смену ребят после... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:35
2024-05-27T14:35
липецкая область
белгородская область
володарский район
игорь артамонов
дети
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА новости. В ближайшее время в Липецкой области начнет работу самый большой в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", 1 июня он примет первую смену ребят после реконструкции, всего за лето в "Прометее" отдохнут две тысячи школьников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что помимо липецких школьников летние каникулы в "Прометее" проведут ребята из Белгородской области, на первую летнюю смену приедет 50 человек.Как рассказал Артамонов, к началу оздоровительной кампании практически все готово: на новой костровой площадке, рассчитанной на две тысячи мест, завершается монтаж трибун, на главной площади детского лагеря в 6,5 тысячи квадратных метров - обновленный фонтан, который теперь будет пешеходным, что особенно нравится детям. Помимо основных многоэтажных корпусов построили три новых модульных здания с панорамными верандами, круглогодично там смогут жить около 50 человек в каждом. Сейчас в корпусах расставляют мебель и технику, подключают Wi-Fi.Глава региона отметил, что еще одной достопримечательностью реконструированного лагеря станет новый бассейн. В нем можно будет не только купаться, но и проводить соревнования. Бассейн оборудован пятью 25-метровыми дорожками и трибунами для 220 болельщиков. Возле бассейна оборудована современная тренажерная площадка, столы для тенниса, шахмат и детский спортивный комплекс с турниками."Помню лагерь после трехлетнего простоя в 2022, когда принимали решение его восстанавливать, знали: работа предстоит большая. Сделано много. Например, модульные корпуса. За счет их строительства "Прометей" сможет принять за лето дополнительно еще 500 детей, у которых на всю жизнь останутся теплые, светлые воспоминания об отдыхе здесь", - прокомментировал Артамонов.Он добавил, что в целом во время летних каникул в области будет работать почти 500 детских лагерей - 15 загородных, 346 с дневным пребыванием в образовательных организациях, 45 – палаточных и 80 лагерей труда и отдыха. Предполагается, что за лето в них отдохнет 45 тысяч детей, а также 250 ребят из подшефного Володарского района ДНР и Белгородской области.
https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947622833.html
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белгородская область, володарский район, игорь артамонов, дети
Липецкая область, Белгородская область, Володарский район, Игорь Артамонов, Дети

Детский лагерь "Прометей" в Липецкой области откроется после ремонта

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА новости. В ближайшее время в Липецкой области начнет работу самый большой в регионе детский оздоровительный лагерь "Прометей", 1 июня он примет первую смену ребят после реконструкции, всего за лето в "Прометее" отдохнут две тысячи школьников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что помимо липецких школьников летние каникулы в "Прометее" проведут ребята из Белгородской области, на первую летнюю смену приедет 50 человек.
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Как рассказал Артамонов, к началу оздоровительной кампании практически все готово: на новой костровой площадке, рассчитанной на две тысячи мест, завершается монтаж трибун, на главной площади детского лагеря в 6,5 тысячи квадратных метров - обновленный фонтан, который теперь будет пешеходным, что особенно нравится детям. Помимо основных многоэтажных корпусов построили три новых модульных здания с панорамными верандами, круглогодично там смогут жить около 50 человек в каждом. Сейчас в корпусах расставляют мебель и технику, подключают Wi-Fi.
Глава региона отметил, что еще одной достопримечательностью реконструированного лагеря станет новый бассейн. В нем можно будет не только купаться, но и проводить соревнования. Бассейн оборудован пятью 25-метровыми дорожками и трибунами для 220 болельщиков. Возле бассейна оборудована современная тренажерная площадка, столы для тенниса, шахмат и детский спортивный комплекс с турниками.
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"Помню лагерь после трехлетнего простоя в 2022, когда принимали решение его восстанавливать, знали: работа предстоит большая. Сделано много. Например, модульные корпуса. За счет их строительства "Прометей" сможет принять за лето дополнительно еще 500 детей, у которых на всю жизнь останутся теплые, светлые воспоминания об отдыхе здесь", - прокомментировал Артамонов.
Он добавил, что в целом во время летних каникул в области будет работать почти 500 детских лагерей - 15 загородных, 346 с дневным пребыванием в образовательных организациях, 45 – палаточных и 80 лагерей труда и отдыха. Предполагается, что за лето в них отдохнет 45 тысяч детей, а также 250 ребят из подшефного Володарского района ДНР и Белгородской области.
 
Липецкая областьБелгородская областьВолодарский районИгорь АртамоновДети
 
 
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