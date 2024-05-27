https://ria.ru/20240527/putin-1948722245.html

Путин заявил о скором выходе поставщиков из Узбекистана на Ozon

Путин заявил о скором выходе поставщиков из Узбекистана на Ozon - РИА Новости, 27.05.2024

Путин заявил о скором выходе поставщиков из Узбекистана на Ozon

Поставщики из Узбекистана скоро смогут выйти на российский маркетплейс Ozon, объем их торговли на Wildberries показал рост в 93%, сообщил президент России... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:46

2024-05-27T17:46

2024-05-27T17:46

экономика

узбекистан

россия

владимир путин

ozon

wildberries

ташкент

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Поставщики из Узбекистана скоро смогут выйти на российский маркетплейс Ozon, объем их торговли на Wildberries показал рост в 93%, сообщил президент России Владимир Путин. "Стремительными темпами развивается электронная коммерция. Так, по итогам 2023 года совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил 418 миллионов долларов. В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс Ozon", - сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана. Он отметил, что на узбекистанском рынке уже работают более трех тысяч предприятий с российским участием - это каждая пятая из действующих в стране компаний с зарубежным капиталом. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948716608.html

узбекистан

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экономика, узбекистан, россия, владимир путин, ozon, wildberries, ташкент, шавкат мирзиеев