https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html

Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов

Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов - РИА Новости, 27.05.2024

Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что центральные органы власти РФ и Узбекистана будут уделять больше внимания межрегиональному... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:29

2024-05-27T17:29

2024-05-27T17:29

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что центральные органы власти РФ и Узбекистана будут уделять больше внимания межрегиональному сотрудничеству двух стран. "В частности, уверен, что большее внимание межрегиональному сотрудничеству будет уделяться со стороны центральных органов власти обоих государств", - сказал путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.

https://ria.ru/20240527/putin-1948708777.html

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россия, узбекистан, владимир путин, ташкент, в мире, шавкат мирзиеев