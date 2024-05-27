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Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов - РИА Новости, 27.05.2024
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17:29 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов - РИА Новости, 27.05.2024
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов
Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что центральные органы власти РФ и Узбекистана будут уделять больше внимания межрегиональному... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:29
2024-05-27T17:29
россия
узбекистан
владимир путин
ташкент
в мире
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что центральные органы власти РФ и Узбекистана будут уделять больше внимания межрегиональному сотрудничеству двух стран. "В частности, уверен, что большее внимание межрегиональному сотрудничеству будет уделяться со стороны центральных органов власти обоих государств", - сказал путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.
https://ria.ru/20240527/putin-1948708777.html
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россия, узбекистан, владимир путин, ташкент, в мире, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Ташкент, В мире, Шавкат Мирзиеев
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов

Путин: Москва и Ташкент уделят больше внимания межрегиональному сотрудничеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что центральные органы власти РФ и Узбекистана будут уделять больше внимания межрегиональному сотрудничеству двух стран.
"В частности, уверен, что большее внимание межрегиональному сотрудничеству будет уделяться со стороны центральных органов власти обоих государств", - сказал путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин: готовы более 20 соглашений между регионами России и Узбекистана
Вчера, 17:14
 
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