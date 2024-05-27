https://ria.ru/20240527/putin-1948714708.html
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов - РИА Новости, 27.05.2024
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов
Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что центральные органы власти РФ и Узбекистана будут уделять больше внимания межрегиональному... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:29
2024-05-27T17:29
2024-05-27T17:29
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что центральные органы власти РФ и Узбекистана будут уделять больше внимания межрегиональному сотрудничеству двух стран. "В частности, уверен, что большее внимание межрегиональному сотрудничеству будет уделяться со стороны центральных органов власти обоих государств", - сказал путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.
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россия, узбекистан, владимир путин, ташкент, в мире, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Ташкент, В мире, Шавкат Мирзиеев
Власти России и Узбекистана уделят больше внимания сотрудничеству регионов
Путин: Москва и Ташкент уделят больше внимания межрегиональному сотрудничеству