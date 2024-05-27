https://ria.ru/20240527/putin-1948688519.html

Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий

Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнули необходимость тесного взаимодействия РФ и Узбекистана в области высоких и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:13

2024-05-27T16:13

2024-05-27T16:13

технологии

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

ташкент

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнули необходимость тесного взаимодействия РФ и Узбекистана в области высоких и цифровых технологий. Текст совместного заявления лидеров двух стран опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики, обеспечивать благоприятные условия для роста грузооборота, в том числе путем внедрения цифровых технологий", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948683270.html

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технологии, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, ташкент