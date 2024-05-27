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Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий - РИА Новости, 27.05.2024
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16:13 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/putin-1948688519.html
Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий
Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнули необходимость тесного взаимодействия РФ и Узбекистана в области высоких и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:13
2024-05-27T16:13
технологии
россия
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнули необходимость тесного взаимодействия РФ и Узбекистана в области высоких и цифровых технологий. Текст совместного заявления лидеров двух стран опубликован на сайте Кремля. "Стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики, обеспечивать благоприятные условия для роста грузооборота, в том числе путем внедрения цифровых технологий", - говорится в заявлении.
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технологии, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире, ташкент
Технологии, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире, Ташкент
Путин и Мирзиеев договорились о развитии в области высоких технологий

Путин и Мирзиеев отметили важность взаимодействия в области цифровых технологий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнули необходимость тесного взаимодействия РФ и Узбекистана в области высоких и цифровых технологий.
Текст совместного заявления лидеров двух стран опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат реализацию взаимовыгодных проектов в области транспорта и логистики, обеспечивать благоприятные условия для роста грузооборота, в том числе путем внедрения цифровых технологий", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере
15:59
 
ТехнологииРоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевВ миреТашкент
 
 
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