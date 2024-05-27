https://ria.ru/20240527/putin-1948663672.html
Путин рассказал о принятых Россией и Узбекистаном документах
Путин рассказал о принятых Россией и Узбекистаном документах - РИА Новости, 27.05.2024
Путин рассказал о принятых Россией и Узбекистаном документах
Многие принятые РФ и Узбекистаном документы направлены на активизацию торгово-экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:21
2024-05-27T15:21
2024-05-27T15:21
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владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Многие принятые РФ и Узбекистаном документы направлены на активизацию торгово-экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. "В рамках визита заключён целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов. Многие из них направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере прежде всего. Это вполне естественно, поскольку Россия является одним из ключевых деловых партнеров Узбекистана", - сказал Путин на пресс-конференции после российско-узбекистанских переговоров.
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россия, узбекистан, владимир путин, в мире, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, В мире, Шавкат Мирзиеев
Путин рассказал о принятых Россией и Узбекистаном документах
Путин: Россия и Узбекистан приняли многие документы о торговом сотрудничестве