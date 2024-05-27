https://ria.ru/20240527/putin-1948641301.html
Переговоры Путина и Мирзиеева продлились около трех часов
Переговоры Путина и Мирзиеева продлились около трех часов - РИА Новости, 27.05.2024
Переговоры Путина и Мирзиеева продлились около трех часов
Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева завершились, встреча продлилась около трех часов. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:18
2024-05-27T14:18
2024-05-27T14:27
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владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева завершились, встреча продлилась около трех часов.Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой".Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран.В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Переговоры Путина и Мирзиеева продлились около трех часов
Завершились трехчасовые переговоры Путина и Мирзиеева в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева завершились, встреча продлилась около трех часов.
Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой".
Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран.
В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов, передает корреспондент РИА Новости.