https://ria.ru/20240527/putin-1948623219.html
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений - РИА Новости, 27.05.2024
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в Ташкенте позволят обстоятельно обсудить всю повестку двусторонних отношений РФ и Узбекистана. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:29
2024-05-27T13:29
2024-05-27T14:19
узбекистан
россия
ташкент
владимир путин
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948600268_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_613612a6ab187c078c17ee65b6acff38.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в Ташкенте позволят обстоятельно обсудить всю повестку двусторонних отношений РФ и Узбекистана. Переговоры Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". "Сегодня у нас хорошая возможность обстоятельно рассмотреть всю повестку дня отношений между нашими странами", - сказал Путин на переговорах.
https://ria.ru/20240527/putin-1948622368.html
узбекистан
россия
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948600268_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_92a28f9d47a83655c5f7bb3a67f0b36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Ташкент, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений
Путин: переговоры в Ташкенте дадут обсудить всю повестку двусторонних отношений