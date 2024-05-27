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Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений - РИА Новости, 27.05.2024
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13:29 27.05.2024 (обновлено: 14:19 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-1948623219.html
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений - РИА Новости, 27.05.2024
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в Ташкенте позволят обстоятельно обсудить всю повестку двусторонних отношений РФ и Узбекистана. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:29
2024-05-27T14:19
узбекистан
россия
ташкент
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в Ташкенте позволят обстоятельно обсудить всю повестку двусторонних отношений РФ и Узбекистана. Переговоры Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". "Сегодня у нас хорошая возможность обстоятельно рассмотреть всю повестку дня отношений между нашими странами", - сказал Путин на переговорах.
https://ria.ru/20240527/putin-1948622368.html
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узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Ташкент, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений

Путин: переговоры в Ташкенте дадут обсудить всю повестку двусторонних отношений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в Ташкенте позволят обстоятельно обсудить всю повестку двусторонних отношений РФ и Узбекистана.
Переговоры Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой".
"Сегодня у нас хорошая возможность обстоятельно рассмотреть всю повестку дня отношений между нашими странами", - сказал Путин на переговорах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин уверен, что переговоры в Ташкенте будут содержательными и успешными
13:29
 
УзбекистанРоссияТашкентВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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