https://ria.ru/20240527/putin-1948623219.html

Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений

Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений - РИА Новости, 27.05.2024

Путин намерен обсудить с Мирзиеевым всю повестку двусторонних отношений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в Ташкенте позволят обстоятельно обсудить всю повестку двусторонних отношений РФ и Узбекистана. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:29

2024-05-27T13:29

2024-05-27T14:19

узбекистан

россия

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в Ташкенте позволят обстоятельно обсудить всю повестку двусторонних отношений РФ и Узбекистана. Переговоры Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". "Сегодня у нас хорошая возможность обстоятельно рассмотреть всю повестку дня отношений между нашими странами", - сказал Путин на переговорах.

https://ria.ru/20240527/putin-1948622368.html

узбекистан

россия

ташкент

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узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев