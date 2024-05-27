https://ria.ru/20240527/putin-1948618455.html
Путин выразил уверенность в исполнении всех обсуждавшихся в Ташкенте планов
Путин выразил уверенность в исполнении всех обсуждавшихся в Ташкенте планов - РИА Новости, 27.05.2024
Путин выразил уверенность в исполнении всех обсуждавшихся в Ташкенте планов
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:22
2024-05-27T13:22
2024-05-27T13:22
экономика
ташкент
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте, будут реализованы. В ходе переговоров Путин сообщил, что российские прямые инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом, сейчас они достигли почти 10 миллиардов долларов. "Уверен, что если будут реализованы, а в этом у меня никаких сомнений нет, все наши планы, о которых мы с вами говорили только что и в узком составе, эти прямые инвестиции существенным образом увеличатся и пойдут на пользу развития экономике Узбекистана", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240527/putin-1948614925.html
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экономика, ташкент, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Экономика, Ташкент, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин выразил уверенность в исполнении всех обсуждавшихся в Ташкенте планов
Путин: уверен, что все планы, которые обсуждались в Ташкенте, будут реализованы
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте, будут реализованы.
В ходе переговоров Путин сообщил, что российские прямые инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом, сейчас они достигли почти 10 миллиардов долларов.
"Уверен, что если будут реализованы, а в этом у меня никаких сомнений нет, все наши планы, о которых мы с вами говорили только что и в узком составе, эти прямые инвестиции существенным образом увеличатся и пойдут на пользу развития экономике Узбекистана", - сказал Путин.