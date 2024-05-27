https://ria.ru/20240527/putin-1948618455.html

Путин выразил уверенность в исполнении всех обсуждавшихся в Ташкенте планов

Путин выразил уверенность в исполнении всех обсуждавшихся в Ташкенте планов - РИА Новости, 27.05.2024

Путин выразил уверенность в исполнении всех обсуждавшихся в Ташкенте планов

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:22

2024-05-27T13:22

2024-05-27T13:22

экономика

ташкент

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948601309_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_4bbfcae9895385e2b5aa952e98b505f4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте, будут реализованы. В ходе переговоров Путин сообщил, что российские прямые инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом, сейчас они достигли почти 10 миллиардов долларов. "Уверен, что если будут реализованы, а в этом у меня никаких сомнений нет, все наши планы, о которых мы с вами говорили только что и в узком составе, эти прямые инвестиции существенным образом увеличатся и пойдут на пользу развития экономике Узбекистана", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240527/putin-1948614925.html

ташкент

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ташкент, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев