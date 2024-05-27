https://ria.ru/20240527/putin-1948618317.html

Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России

Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России - РИА Новости, 27.05.2024

Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России

Узбекистан занимает одно из первых мест среди стран СНГ по количеству обучающихся в РФ студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:22

2024-05-27T13:22

2024-05-27T13:22

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

снг

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан занимает одно из первых мест среди стран СНГ по количеству обучающихся в РФ студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". "Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузах - свыше 63 тысяч, причем порядка 14 тысяч человек обучаются у нас на безвозмездной основе", - сказал Путин на переговорах.

https://ria.ru/20240527/putin-1948551282.html

узбекистан

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг