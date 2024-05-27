https://ria.ru/20240527/putin-1948618317.html
Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России
Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России - РИА Новости, 27.05.2024
Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России
Узбекистан занимает одно из первых мест среди стран СНГ по количеству обучающихся в РФ студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:22
2024-05-27T13:22
2024-05-27T13:22
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан занимает одно из первых мест среди стран СНГ по количеству обучающихся в РФ студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Переговоры проходят в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". "Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузах - свыше 63 тысяч, причем порядка 14 тысяч человек обучаются у нас на безвозмездной основе", - сказал Путин на переговорах.
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, снг
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, СНГ
Путин оценил количество студентов из Узбекистана в вузах России
Путин: Узбекистан на первом месте по количеству студентов, обучающихся в РФ