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"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина - РИА Новости, 27.05.2024
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13:18 27.05.2024 (обновлено: 13:19 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-1948617483.html
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина - РИА Новости, 27.05.2024
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина
Запад впал в панику из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами, пишет Spiked. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:18
2024-05-27T13:19
россия
китай
пекин
си цзиньпин
владимир путин
в мире
политика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад впал в панику из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами, пишет Spiked."Будущее альянса Китая и России ввергло Запад в дикую панику. С момента, когда президент России Владимир Путин прибыл с большой и влиятельной делегацией в Пекин на встречу с президентом Си Цзиньпином, прошло уже больше недели, а западные СМИ до сих пор в состоянии невротического спазма", — говорится в материале.Обозреватель также отметил, что союз обеих стран символизирует крах столь любимого Западом международного порядка на основе правил.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240527/budanov-1948608114.html
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россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, в мире, политика
Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Политика
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина

Spiked: страны Запада бьют тревогу из-за союза России и Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад впал в панику из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами, пишет Spiked.
«
"Будущее альянса Китая и России ввергло Запад в дикую панику. С момента, когда президент России Владимир Путин прибыл с большой и влиятельной делегацией в Пекин на встречу с президентом Си Цзиньпином, прошло уже больше недели, а западные СМИ до сих пор в состоянии невротического спазма", — говорится в материале.
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Обозреватель также отметил, что союз обеих стран символизирует крах столь любимого Западом международного порядка на основе правил.
Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.
Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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