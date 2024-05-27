https://ria.ru/20240527/putin-1948617483.html

"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина

"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина - РИА Новости, 27.05.2024

"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина

Запад впал в панику из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами, пишет Spiked. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:18

2024-05-27T13:18

2024-05-27T13:19

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад впал в панику из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами, пишет Spiked."Будущее альянса Китая и России ввергло Запад в дикую панику. С момента, когда президент России Владимир Путин прибыл с большой и влиятельной делегацией в Пекин на встречу с президентом Си Цзиньпином, прошло уже больше недели, а западные СМИ до сих пор в состоянии невротического спазма", — говорится в материале.Обозреватель также отметил, что союз обеих стран символизирует крах столь любимого Западом международного порядка на основе правил.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, в мире, политика