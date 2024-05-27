"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина
Spiked: страны Запада бьют тревогу из-за союза России и Китая
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад впал в панику из-за визита президента России Владимира Путина в Китай и укрепления союза между двумя странами, пишет Spiked.
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"Будущее альянса Китая и России ввергло Запад в дикую панику. С момента, когда президент России Владимир Путин прибыл с большой и влиятельной делегацией в Пекин на встречу с президентом Си Цзиньпином, прошло уже больше недели, а западные СМИ до сих пор в состоянии невротического спазма", — говорится в материале.
Обозреватель также отметил, что союз обеих стран символизирует крах столь любимого Западом международного порядка на основе правил.
Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.
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