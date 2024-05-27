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Путин назвал Узбекистан надежным союзником России - РИА Новости, 27.05.2024
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13:11 27.05.2024 (обновлено: 13:21 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-1948614925.html
Путин назвал Узбекистан надежным союзником России
Путин назвал Узбекистан надежным союзником России - РИА Новости, 27.05.2024
Путин назвал Узбекистан надежным союзником России
Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:11
2024-05-27T13:21
узбекистан
россия
владимир путин
в мире
шавкат мирзиеев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане."Как мы и договаривались, один из первых визитов после вступления в должность президента, после переизбрания и формирования правительства мы совершаем именно в Ташкент, в Узбекистан. И не случайно. Прежде всего, потому что Узбекистан – стратегический партнер, надежный союзник", - заявил Путин в понедельник на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Президент России отметил уровень развития двусторонних отношений."Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240527/gaz-1948614345.html
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узбекистан, россия, владимир путин, в мире, шавкат мирзиеев, ташкент
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, В мире, Шавкат Мирзиеев, Ташкент
Путин назвал Узбекистан надежным союзником России

Путин назвал Узбекистан надежным союзником и стратегическим партнером

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.
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"Как мы и договаривались, один из первых визитов после вступления в должность президента, после переизбрания и формирования правительства мы совершаем именно в Ташкент, в Узбекистан. И не случайно. Прежде всего, потому что Узбекистан – стратегический партнер, надежный союзник", - заявил Путин в понедельник на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Президент России отметил уровень развития двусторонних отношений.
"Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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УзбекистанРоссияВладимир ПутинВ миреШавкат МирзиеевТашкент
 
 
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