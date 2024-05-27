https://ria.ru/20240527/putin-1948614925.html

Путин назвал Узбекистан надежным союзником России

Путин назвал Узбекистан надежным союзником России - РИА Новости, 27.05.2024

Путин назвал Узбекистан надежным союзником России

Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:11

2024-05-27T13:11

2024-05-27T13:21

узбекистан

россия

владимир путин

в мире

шавкат мирзиеев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане."Как мы и договаривались, один из первых визитов после вступления в должность президента, после переизбрания и формирования правительства мы совершаем именно в Ташкент, в Узбекистан. И не случайно. Прежде всего, потому что Узбекистан – стратегический партнер, надежный союзник", - заявил Путин в понедельник на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Президент России отметил уровень развития двусторонних отношений."Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240527/gaz-1948614345.html

https://ria.ru/20240527/putin-1948598820.html

узбекистан

россия

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, россия, владимир путин, в мире, шавкат мирзиеев, ташкент