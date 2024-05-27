Путин назвал Узбекистан надежным союзником России
Путин назвал Узбекистан надежным союзником и стратегическим партнером
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, отношения двух стран сейчас находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.
"Как мы и договаривались, один из первых визитов после вступления в должность президента, после переизбрания и формирования правительства мы совершаем именно в Ташкент, в Узбекистан. И не случайно. Прежде всего, потому что Узбекистан – стратегический партнер, надежный союзник", - заявил Путин в понедельник на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Президент России отметил уровень развития двусторонних отношений.
"Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул он.