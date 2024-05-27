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Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
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12:13 27.05.2024 (обновлено: 14:44 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/putin-1948592749.html
Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана
Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана
Темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Шавкатом Мирзиёевым. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:13
2024-05-27T14:44
узбекистан
россия
в мире
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Шавкатом Мирзиёевым."Двусторонний товарооборот растет хорошими темпами. Что бы хотел еще отметить, это то, что благодаря вашей позиции создаются благоприятные условия для прямых инвестиций. И прямые российские инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти десять миллиардов долларов", — сказал российский лидер.Он уточнил, что, по данным узбекской стороны, товарооборот вырос примерно на 30% за прошлый год, по российской статистике — чуть меньше."Я уверен: будет больше. Имею в виду темп за первый квартал этого года, даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишним. Это очень хороший результат", — сказал Путин.Российский лидер добавил, что благодаря усилиям президента и правительства Узбекистана торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий.Мирзиёев на встрече заявил об успешном выполнении дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов."Думаю, сегодня у нас очень обширная повестка дня. Мы пройдемся по всем вопросам, которые есть на повестке дня. И мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", — сказал он.Также президент Узбекистана заявил о необходимости довести товарооборот с десяти до 20 миллиардов долларов.Путин, в свою очередь, назвал Узбекистан стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что отношения двух стран находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов.Президент выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах в Ташкенте, будут реализованы.Путин прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. Сегодня прошла церемония официальной встречи в павильоне перед Президентским дворцом. Оркестр исполнил гимны двух стран.
https://ria.ru/20240527/putin-1948599821.html
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"Это очень хороший результат" – Путин о темпах развития экономических связей РФ и Узбекистана
"Я уверен, будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года, даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишнем. Это очень хороший результат", — сказал Путин.
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узбекистан, россия, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, В мире, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана

Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хороший потенциал

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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют, заявил Владимир Путин на переговорах с коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
"Двусторонний товарооборот растет хорошими темпами. Что бы хотел еще отметить, это то, что благодаря вашей позиции создаются благоприятные условия для прямых инвестиций. И прямые российские инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти десять миллиардов долларов", — сказал российский лидер.
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Он уточнил, что, по данным узбекской стороны, товарооборот вырос примерно на 30% за прошлый год, по российской статистике — чуть меньше.
"Я уверен: будет больше. Имею в виду темп за первый квартал этого года, даже по нашей статистике достаточно строгой, 20% с лишним. Это очень хороший результат", — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что благодаря усилиям президента и правительства Узбекистана торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий.
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Мирзиёев на встрече заявил об успешном выполнении дорожной карты о сотрудничестве из 63 пунктов.
"Думаю, сегодня у нас очень обширная повестка дня. Мы пройдемся по всем вопросам, которые есть на повестке дня. И мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", — сказал он.
Также президент Узбекистана заявил о необходимости довести товарооборот с десяти до 20 миллиардов долларов.
Путин, в свою очередь, назвал Узбекистан стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что отношения двух стран находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов.
Президент выразил уверенность, что все планы, которые обсуждались на переговорах в Ташкенте, будут реализованы.
Путин прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. Сегодня прошла церемония официальной встречи в павильоне перед Президентским дворцом. Оркестр исполнил гимны двух стран.
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