Около шести тысяч человек посетили фестиваль "Мелиховская весна"
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМеждународный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово"
Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово"
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Около 6 тысяч человек посетили в этом году XXIV Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Спектакли "Мелиховской весны" в этом году увидело более 5800 зрителей. Мы понимаем, что эта цифра может быть еще больше, потому что интерес к Чехову огромный, и не только в России. Подмосковное Мелихово — место притяжения, место, где родились великие произведения, известные во всем мире, мы видим, с каким уважением и трепетом относятся к нему приезжающие сюда гости из других регионов, других стран", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Свое творчество на фестивале представил 21 коллектив. Они приехали не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира. Программу составили спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. Также гости смогли увидеть спектакли по произведениям Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.
Спектаклем-открытием фестиваля стал "Вишневый сад" театра "Чеховская студия" музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово" в постановке японского режиссера Мотои Миура.
Фестиваль, который проходит уже в 24-й раз, снова подтвердил статус международного театрального смотра. В этом году зрители посмотрели спектакли Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа из Витебска, Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького из Астаны, Театра Джельфы из Алжира и Азербайджанского государственного академического русского драматического театра из Баку.