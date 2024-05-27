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Около шести тысяч человек посетили фестиваль "Мелиховская весна" - РИА Новости, 27.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:01 27.05.2024 (обновлено: 14:04 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/podmoskove-1948631595.html
Около шести тысяч человек посетили фестиваль "Мелиховская весна"
Около шести тысяч человек посетили фестиваль "Мелиховская весна" - РИА Новости, 27.05.2024
Около шести тысяч человек посетили фестиваль "Мелиховская весна"
Около 6 тысяч человек посетили в этом году XXIV Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово", сообщает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:01
2024-05-27T14:04
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Около 6 тысяч человек посетили в этом году XXIV Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "Спектакли "Мелиховской весны" в этом году увидело более 5800 зрителей. Мы понимаем, что эта цифра может быть еще больше, потому что интерес к Чехову огромный, и не только в России. Подмосковное Мелихово — место притяжения, место, где родились великие произведения, известные во всем мире, мы видим, с каким уважением и трепетом относятся к нему приезжающие сюда гости из других регионов, других стран", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.Свое творчество на фестивале представил 21 коллектив. Они приехали не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира. Программу составили спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. Также гости смогли увидеть спектакли по произведениям Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.Спектаклем-открытием фестиваля стал "Вишневый сад" театра "Чеховская студия" музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово" в постановке японского режиссера Мотои Миура.Фестиваль, который проходит уже в 24-й раз, снова подтвердил статус международного театрального смотра. В этом году зрители посмотрели спектакли Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа из Витебска, Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького из Астаны, Театра Джельфы из Алжира и Азербайджанского государственного академического русского драматического театра из Баку.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алжир (провинция), Россия

Около шести тысяч человек посетили фестиваль "Мелиховская весна"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМеждународный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово"
Международный театральный фестиваль Мелиховская весна в музее-заповеднике А.П. Чехова Мелихово - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Около 6 тысяч человек посетили в этом году XXIV Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Спектакли "Мелиховской весны" в этом году увидело более 5800 зрителей. Мы понимаем, что эта цифра может быть еще больше, потому что интерес к Чехову огромный, и не только в России. Подмосковное Мелихово — место притяжения, место, где родились великие произведения, известные во всем мире, мы видим, с каким уважением и трепетом относятся к нему приезжающие сюда гости из других регионов, других стран", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
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Свое творчество на фестивале представил 21 коллектив. Они приехали не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира. Программу составили спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. Также гости смогли увидеть спектакли по произведениям Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.
Спектаклем-открытием фестиваля стал "Вишневый сад" театра "Чеховская студия" музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово" в постановке японского режиссера Мотои Миура.
Фестиваль, который проходит уже в 24-й раз, снова подтвердил статус международного театрального смотра. В этом году зрители посмотрели спектакли Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа из Витебска, Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького из Астаны, Театра Джельфы из Алжира и Азербайджанского государственного академического русского драматического театра из Баку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алжир (провинция)Россия
 
 
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