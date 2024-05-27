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Плата за отопление и горячую воду снизится в Галиче - РИА Новости, 27.05.2024
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Костромская область
Костромская область
 
17:52 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/plata-1948726924.html
Плата за отопление и горячую воду снизится в Галиче
Плата за отопление и горячую воду снизится в Галиче - РИА Новости, 27.05.2024
Плата за отопление и горячую воду снизится в Галиче
Плата граждан за отопление и горячее водоснабжение в Галиче Костромской области станет ниже из-за перехода на газ всех муниципальных котельных, сообщает в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:52
2024-05-27T17:52
костромская область
галич
сергей ситников
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КОСТРОМА, 27 мая - РИА Новости. Плата граждан за отопление и горячее водоснабжение в Галиче Костромской области станет ниже из-за перехода на газ всех муниципальных котельных, сообщает в понедельник обладминистрация. Задачу по переводу котельных с завозных видов топлива и дров на газ в Костромской области поставил губернатор Сергей Ситников. Как отмечают власти, переход на газ позволяет не только сократить расходы граждан на отопление, но и экономить бюджетные средства, поскольку большинство муниципалитетов получают дотации на компенсацию тарифов ЖКХ. В Галиче ежегодная экономия бюджетных средств после перевода муниципальных котельных на газ составляет 14 миллионов рублей. "Событие действительно уникальное не только для нашего региона, но и для многих других субъектов России, потому что коммунальные услуги, как правило, всегда растут. По Галичу мы добились снижения. Эффективная политика по переводу систем теплоснабжения на газ дала реальный результат. И это для всех муниципальных образований, где сегодня проходит газификация, реальный пример того, как позаботились о людях, позаботились о бюджете", - сказал губернатор Сергей Ситников. Глава региона положительно оценил работу муниципальных властей и непосредственно главы города Алексея Карамышева. Это реальный пример заботы о людях, подчеркнул Сергей Ситников. В настоящее время готово к переводу всех котельных на газ еще одно муниципальное образование Костромской области - в городе Буй уже построены газовые котельные. Подключить их газовики планируют в июне. Газификация муниципальных образований - приоритетное направление социально-экономического развития Костромской области. С 2012 года администрация региона и лично губернатор Сергей Ситников добивались на федеральном уровне решения вопроса о возобновлении строительства магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья. В результате в 2021 году "голубое топливо" пришло в дома жителей Парфеньево, сейчас газ запускают в Нее и Мантурово, а в ближайший год газ должен прийти и в Шарью. В 2022 году была также подписана программа дальнейшей газификации Костромской области до 2026 года. Благодаря реализации программы уровень газификации региона вырастет до 84%.
https://ria.ru/20240521/operatsiya-1947423560.html
https://ria.ru/20240521/deti-1947410382.html
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галич, сергей ситников
Костромская область, Галич, Сергей Ситников

Плата за отопление и горячую воду снизится в Галиче

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КОСТРОМА, 27 мая - РИА Новости. Плата граждан за отопление и горячее водоснабжение в Галиче Костромской области станет ниже из-за перехода на газ всех муниципальных котельных, сообщает в понедельник обладминистрация.
Задачу по переводу котельных с завозных видов топлива и дров на газ в Костромской области поставил губернатор Сергей Ситников. Как отмечают власти, переход на газ позволяет не только сократить расходы граждан на отопление, но и экономить бюджетные средства, поскольку большинство муниципалитетов получают дотации на компенсацию тарифов ЖКХ. В Галиче ежегодная экономия бюджетных средств после перевода муниципальных котельных на газ составляет 14 миллионов рублей.
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21 мая, 14:41
"Событие действительно уникальное не только для нашего региона, но и для многих других субъектов России, потому что коммунальные услуги, как правило, всегда растут. По Галичу мы добились снижения. Эффективная политика по переводу систем теплоснабжения на газ дала реальный результат. И это для всех муниципальных образований, где сегодня проходит газификация, реальный пример того, как позаботились о людях, позаботились о бюджете", - сказал губернатор Сергей Ситников.
Глава региона положительно оценил работу муниципальных властей и непосредственно главы города Алексея Карамышева. Это реальный пример заботы о людях, подчеркнул Сергей Ситников.
В настоящее время готово к переводу всех котельных на газ еще одно муниципальное образование Костромской области - в городе Буй уже построены газовые котельные. Подключить их газовики планируют в июне.
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Газификация муниципальных образований - приоритетное направление социально-экономического развития Костромской области. С 2012 года администрация региона и лично губернатор Сергей Ситников добивались на федеральном уровне решения вопроса о возобновлении строительства магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья. В результате в 2021 году "голубое топливо" пришло в дома жителей Парфеньево, сейчас газ запускают в Нее и Мантурово, а в ближайший год газ должен прийти и в Шарью.
В 2022 году была также подписана программа дальнейшей газификации Костромской области до 2026 года. Благодаря реализации программы уровень газификации региона вырастет до 84%.
 
Костромская областьГаличСергей Ситников
 
 
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