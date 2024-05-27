Плата за отопление и горячую воду снизится в Галиче
КОСТРОМА, 27 мая - РИА Новости. Плата граждан за отопление и горячее водоснабжение в Галиче Костромской области станет ниже из-за перехода на газ всех муниципальных котельных, сообщает в понедельник обладминистрация.
Задачу по переводу котельных с завозных видов топлива и дров на газ в Костромской области поставил губернатор Сергей Ситников. Как отмечают власти, переход на газ позволяет не только сократить расходы граждан на отопление, но и экономить бюджетные средства, поскольку большинство муниципалитетов получают дотации на компенсацию тарифов ЖКХ. В Галиче ежегодная экономия бюджетных средств после перевода муниципальных котельных на газ составляет 14 миллионов рублей.
"Событие действительно уникальное не только для нашего региона, но и для многих других субъектов России, потому что коммунальные услуги, как правило, всегда растут. По Галичу мы добились снижения. Эффективная политика по переводу систем теплоснабжения на газ дала реальный результат. И это для всех муниципальных образований, где сегодня проходит газификация, реальный пример того, как позаботились о людях, позаботились о бюджете", - сказал губернатор Сергей Ситников.
Глава региона положительно оценил работу муниципальных властей и непосредственно главы города Алексея Карамышева. Это реальный пример заботы о людях, подчеркнул Сергей Ситников.
В настоящее время готово к переводу всех котельных на газ еще одно муниципальное образование Костромской области - в городе Буй уже построены газовые котельные. Подключить их газовики планируют в июне.
Газификация муниципальных образований - приоритетное направление социально-экономического развития Костромской области. С 2012 года администрация региона и лично губернатор Сергей Ситников добивались на федеральном уровне решения вопроса о возобновлении строительства магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья. В результате в 2021 году "голубое топливо" пришло в дома жителей Парфеньево, сейчас газ запускают в Нее и Мантурово, а в ближайший год газ должен прийти и в Шарью.
В 2022 году была также подписана программа дальнейшей газификации Костромской области до 2026 года. Благодаря реализации программы уровень газификации региона вырастет до 84%.