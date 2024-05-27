https://ria.ru/20240527/peterburg-1948524062.html

Матвиенко поздравила жителей Петербурга с днем основания города

Матвиенко поздравила жителей Петербурга с днем основания города - РИА Новости, 27.05.2024

Матвиенко поздравила жителей Петербурга с днем основания города

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт-Петербурга с днем основания города. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:21

2024-05-27T08:21

2024-05-27T08:51

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт-Петербурга с днем основания города."В этот день мы отдаем дань уважения славному прошлому Санкт-Петербурга, искренне радуемся его сегодняшним успехам и с надеждой смотрим в будущее. Санкт-Петербург - город с особой, героической судьбой. Он не только сыграл важнейшую роль в становлении России как сильной державы, но и показал исключительный пример мужества и отваги, выдержав почти 900 дней самой страшной за всю историю человечества фашистской блокады", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя губернатора города Александра Беглова и спикера законодательного собрания Александра Бельского, текст которой распространила пресс-служба СФ.Она отметила, что в настоящее время Петербург является признанным научным и культурным центром мирового уровня."В городе сформирована мощная промышленная база, в том числе в сфере высоких технологий. В Северной столице работают ведущие российские вузы и учреждения культуры, создаются инновационные медицинские кластеры, модернизируются социальные объекты, реализуются важные инфраструктурные проекты. Эти и многие другие достижения стали возможны в первую очередь благодаря труду, таланту и очень теплому, преданному отношению петербуржцев к своему городу", - говорится в тексте поздравления.Матвиенко пожелала Петербургу процветания и больших успехов."Глубоко убеждена, что именно люди составляют душу Санкт-Петербурга, сохраняют его великую историю и двигают его вперед, к новым свершениям. Дорогие петербуржцы! От всего сердца желаю вам радости, здоровья и благополучия, а нашему городу – процветания и больших успехов!" - отметила она.Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 321 год назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.

https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф, александр беглов, петр i