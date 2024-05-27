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В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России - РИА Новости, 27.05.2024
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказываясь в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, не может выражать свое личное... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:50
2024-05-27T15:50
2024-05-27T15:50
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказываясь в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, не может выражать свое личное мнение, он официальное лицо, НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения". "НАТО вовлечена в это конфликт, напрямую вовлечена в конфликт. Это не может быть его личным мнением, он официальное лицо, он является Генеральным секретарем Северо-Атлантического Альянса. Так это и воспринимаем", - сказал Песков "Известиям".
https://ria.ru/20240525/nato-1948293039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России
Песков: слова Столтенберга о праве Киева бить по России не его личное мнение