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В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/peskov-1948679512.html
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России - РИА Новости, 27.05.2024
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказываясь в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, не может выражать свое личное... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:50
2024-05-27T15:50
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказываясь в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, не может выражать свое личное мнение, он официальное лицо, НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения". "НАТО вовлечена в это конфликт, напрямую вовлечена в конфликт. Это не может быть его личным мнением, он официальное лицо, он является Генеральным секретарем Северо-Атлантического Альянса. Так это и воспринимаем", - сказал Песков "Известиям".
https://ria.ru/20240525/nato-1948293039.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на слова Столтенберга о праве Украины бить по России

Песков: слова Столтенберга о праве Киева бить по России не его личное мнение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказываясь в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием, не может выражать свое личное мнение, он официальное лицо, НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения".
"НАТО вовлечена в это конфликт, напрямую вовлечена в конфликт. Это не может быть его личным мнением, он официальное лицо, он является Генеральным секретарем Северо-Атлантического Альянса. Так это и воспринимаем", - сказал Песков "Известиям".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТО
 
 
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