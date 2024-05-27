https://ria.ru/20240527/peregovory-1948574653.html
Путин и Мирзиеев проводят переговоры
Путин и Мирзиеев проводят переговоры - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев проводят переговоры
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:37
2024-05-27T11:37
2024-05-27T12:22
узбекистан
в мире
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой".В начале встречи Мирзиеев сообщил, что повестка дня "очень обширная", президенты должны будут пройтись по всем ее пунктам."Мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", — добавил он.Глава государства также заявил о необходимости довести двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов.Путин, в свою очередь, отметил, что темпы развития экономических связей впечатляют."Благодаря вашим усилиям, благодаря усилиям правительства Узбекистана, наши торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий", — добавил президент.Как ожидается, лидеры сначала побеседуют в узком составе, затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.Путин и Мирзиеев намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Также они планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и ООН. Как ожидается, стороны по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.Российский лидер прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. Сегодня прошла церемония официальной встречи в павильоне перед Президентским дворцом. Оркестр исполнил гимны двух стран. Затем лидеры по очереди поприветствовали каждого из членов официальных делегаций."Куксарой" (с узбекского переводится как "Зеленый дворец") — современная загородная резиденция президента Узбекистана, где он принимает глав других государств и почетных гостей. Это целый комплекс зданий, здесь есть резиденции для проживания и церемониальные залы для мероприятий.
https://ria.ru/20240526/otnosheniya-1948495598.html
узбекистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции президента Узбекистана
Путин прибыл к Президентскому дворцу в резиденции президента Узбекистана Мирзиёева, где пройдут их переговоры
2024-05-27T11:37
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PT0M40S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948559628_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_a2cbfe1e7818bfda84a2bf8798a17713.jpg
Общение "на ногах" Путина и Мирзиеева перед началом переговоров в узком составе
Общение "на ногах" Путина и Мирзиеева перед началом переговоров в узком составе
2024-05-27T11:37
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, В мире, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев проводят переговоры
Путин и Мирзиеев проводят переговоры в загородной резиденции главы Узбекистана
ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой".
В начале встречи Мирзиеев сообщил, что повестка дня "очень обширная", президенты должны будут пройтись по всем ее пунктам.
"Мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", — добавил он.
Глава государства также заявил о необходимости довести двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов.
Путин, в свою очередь, отметил, что темпы развития экономических связей впечатляют.
"Благодаря вашим усилиям, благодаря усилиям правительства Узбекистана, наши торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий", — добавил президент.
Как ожидается, лидеры сначала побеседуют в узком составе, затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
Путин и Мирзиеев намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Также они планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая сотрудничество в рамках СНГ
, ШОС
и ООН
. Как ожидается, стороны по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.
Российский лидер прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. Сегодня прошла церемония официальной встречи в павильоне перед Президентским дворцом. Оркестр исполнил гимны двух стран.
Затем лидеры по очереди поприветствовали каждого из членов официальных делегаций.
"Куксарой" (с узбекского переводится как "Зеленый дворец") — современная загородная резиденция президента Узбекистана, где он принимает глав других государств и почетных гостей. Это целый комплекс зданий, здесь есть резиденции для проживания и церемониальные залы для мероприятий.