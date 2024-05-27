https://ria.ru/20240527/peregovory-1948574653.html

Путин и Мирзиеев проводят переговоры

Путин и Мирзиеев проводят переговоры - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев проводят переговоры

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:37

2024-05-27T11:37

2024-05-27T12:22

узбекистан

в мире

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой".В начале встречи Мирзиеев сообщил, что повестка дня "очень обширная", президенты должны будут пройтись по всем ее пунктам."Мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть", — добавил он.Глава государства также заявил о необходимости довести двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов.Путин, в свою очередь, отметил, что темпы развития экономических связей впечатляют."Благодаря вашим усилиям, благодаря усилиям правительства Узбекистана, наши торгово-экономические связи диверсифицируются, имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий", — добавил президент.Как ожидается, лидеры сначала побеседуют в узком составе, затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.Путин и Мирзиеев намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Также они планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и ООН. Как ожидается, стороны по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.Российский лидер прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. Сегодня прошла церемония официальной встречи в павильоне перед Президентским дворцом. Оркестр исполнил гимны двух стран. Затем лидеры по очереди поприветствовали каждого из членов официальных делегаций."Куксарой" (с узбекского переводится как "Зеленый дворец") — современная загородная резиденция президента Узбекистана, где он принимает глав других государств и почетных гостей. Это целый комплекс зданий, здесь есть резиденции для проживания и церемониальные залы для мероприятий.

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев