https://ria.ru/20240527/pensii-1948522300.html
В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам
В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам
ЛДПР внесет в ГД законопроект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, депутат от ЛДПР Ярослав РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:56
2024-05-27T07:56
2024-05-27T11:05
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ЛДПР внесет в ГД законопроект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. "Вносим сегодня", — уточнил он. Политик также опубликовал в своем Telegram документы по проекту. Предлагается внести изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях".Документ предоставляет досрочную страховую пенсию по старости педагогам, преподававшим по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся в них студентов.Уточняется, что сейчас право на досрочную пенсию есть у педагогов, не менее 25 лет преподававших в детских организациях. Инициаторы законопроекта объяснили, что с момента принятия прежних правил в 2002 году увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса. Это привело к снижению процентного количества несовершеннолетних, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, из-за чего педагоги учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не получают право на досрочную пенсию.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам
В ГД предложили ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ЛДПР внесет в ГД законопроект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
«
"Вносим сегодня", — уточнил он.
Политик также опубликовал в своем Telegram документы по проекту. Предлагается внести изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях".
Документ предоставляет досрочную страховую пенсию по старости педагогам, преподававшим по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся в них студентов.
Уточняется, что сейчас право на досрочную пенсию есть у педагогов, не менее 25 лет преподававших в детских организациях. Инициаторы законопроекта объяснили, что с момента принятия прежних правил в 2002 году увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса. Это привело к снижению процентного количества несовершеннолетних, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, из-за чего педагоги учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не получают право на досрочную пенсию.