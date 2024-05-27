https://ria.ru/20240527/pensii-1948522300.html

В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам

В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам - РИА Новости, 27.05.2024

В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам

ЛДПР внесет в ГД законопроект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, депутат от ЛДПР Ярослав РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:56

2024-05-27T07:56

2024-05-27T11:05

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госдума рф

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. ЛДПР внесет в ГД законопроект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. "Вносим сегодня", — уточнил он. Политик также опубликовал в своем Telegram документы по проекту. Предлагается внести изменения в статью 30 Федерального закона "О страховых пенсиях".Документ предоставляет досрочную страховую пенсию по старости педагогам, преподававшим по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся в них студентов.Уточняется, что сейчас право на досрочную пенсию есть у педагогов, не менее 25 лет преподававших в детских организациях. Инициаторы законопроекта объяснили, что с момента принятия прежних правил в 2002 году увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса. Это привело к снижению процентного количества несовершеннолетних, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, из-за чего педагоги учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не получают право на досрочную пенсию.

https://ria.ru/20240527/pensiya-1948507691.html

https://ria.ru/20240526/pensiya-1948409408.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование