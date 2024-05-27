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ВТБ завершил финансовый аудит ОСК, заявил Костин - РИА Новости, 27.05.2024
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11:25 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/osk-1948570806.html
ВТБ завершил финансовый аудит ОСК, заявил Костин
ВТБ завершил финансовый аудит ОСК, заявил Костин - РИА Новости, 27.05.2024
ВТБ завершил финансовый аудит ОСК, заявил Костин
ВТБ завершил финансовый аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сейчас аудит верфей проводит контрольно-ревизионное управление Минфина РФ, сообщил РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:25
2024-05-27T11:25
экономика
россия
санкт-петербург
дальний восток
виктор евтухов
андрей костин (банкир)
объединенная судостроительная корпорация
северная верфь
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВТБ завершил финансовый аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сейчас аудит верфей проводит контрольно-ревизионное управление Минфина РФ, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию "Фонтанка". "Разобрались, свой аудит мы завершили. Сейчас аудит проводит и министерство финансов, контрольно-ревизионное управление", - сказал он. Костин добавил, что планируется модернизация трех больших верфей в Санкт-Петербурге. Обновление может начаться с дальнего от центра города предприятия - Северной верфи. "Планы уже намечены, но мне хочется сначала их утвердить в правительстве, у президента", - подчеркнул Костин. По его словам, в России существует потребность в строительстве новой верфи в европейской части страны. В конце марта статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад. Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
https://ria.ru/20240329/osk-1936529865.html
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россия
санкт-петербург
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экономика, россия, санкт-петербург, дальний восток, виктор евтухов, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, северная верфь, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Виктор Евтухов, Андрей Костин (банкир), Объединенная судостроительная корпорация, Северная верфь, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ВТБ завершил финансовый аудит ОСК, заявил Костин

Костин: ВТБ завершил финансовый аудит ОСК и наметил планы

© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramАстраханская верфь ОСК
Астраханская верфь ОСК - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
Астраханская верфь ОСК. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВТБ завершил финансовый аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сейчас аудит верфей проводит контрольно-ревизионное управление Минфина РФ, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию "Фонтанка".
"Разобрались, свой аудит мы завершили. Сейчас аудит проводит и министерство финансов, контрольно-ревизионное управление", - сказал он.
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Костин добавил, что планируется модернизация трех больших верфей в Санкт-Петербурге. Обновление может начаться с дальнего от центра города предприятия - Северной верфи. "Планы уже намечены, но мне хочется сначала их утвердить в правительстве, у президента", - подчеркнул Костин.
По его словам, в России существует потребность в строительстве новой верфи в европейской части страны.
В конце марта статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.
Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургДальний ВостокВиктор ЕвтуховАндрей Костин (банкир)Объединенная судостроительная корпорацияСеверная верфьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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