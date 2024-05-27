https://ria.ru/20240527/opasnost-1948519232.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области спустя более чем пять часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T06:16

2024-05-27T06:16

2024-05-27T06:19

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

вооруженные силы рф

россия

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области спустя более чем пять часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 02.28 мск."Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, александр гусев (губернатор)