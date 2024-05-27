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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области спустя более чем пять часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T06:16
2024-05-27T06:16
2024-05-27T06:19
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
вооруженные силы рф
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области спустя более чем пять часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 02.28 мск."Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - говорится в сообщении.
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воронежская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников