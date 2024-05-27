https://ria.ru/20240527/obstrel-1948691316.html
Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ
Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ
Более 160 пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска со стороны украинских войск обратились за неделю в мобильный... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:25
2024-05-27T16:25
2024-05-27T16:33
специальная военная операция на украине
юбилейный
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Более 160 пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска со стороны украинских войск обратились за неделю в мобильный штаб по ликвидации последствий, сообщили в столичной администрации. Об этом сообщает правительство республики в Telegram-канале."Так, за период с 20 по 27 мая в оперативный штаб по улице Генерала Дидоренко,11 обратилось 165 человек. Их обеспечили всем необходимым: сухими пайками, питьевой водой, выдали пленку для затягивания окон, а также проконсультировали по всем вопросам", - говорится в сообщении администрации Луганска. На прошлой неделе источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Минздрав ЛНР сообщал о 12 пострадавших. На следующий день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил что более 25 многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела поселка Юбилейное.
https://ria.ru/20240520/postradavshie-1947212589.html
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РИА Новости
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Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ
После ракетных обстрелов Юбилейного в ЛНР за помощью обратились 165 человек