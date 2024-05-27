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Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 27.05.2024 (обновлено: 16:33 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948691316.html
Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ
Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ
Более 160 пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска со стороны украинских войск обратились за неделю в мобильный... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:25
2024-05-27T16:33
специальная военная операция на украине
юбилейный
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Более 160 пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска со стороны украинских войск обратились за неделю в мобильный штаб по ликвидации последствий, сообщили в столичной администрации. Об этом сообщает правительство республики в Telegram-канале."Так, за период с 20 по 27 мая в оперативный штаб по улице Генерала Дидоренко,11 обратилось 165 человек. Их обеспечили всем необходимым: сухими пайками, питьевой водой, выдали пленку для затягивания окон, а также проконсультировали по всем вопросам", - говорится в сообщении администрации Луганска. На прошлой неделе источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Минздрав ЛНР сообщал о 12 пострадавших. На следующий день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил что более 25 многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела поселка Юбилейное.
https://ria.ru/20240520/postradavshie-1947212589.html
юбилейный
луганская народная республика
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юбилейный, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Юбилейный, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ

После ракетных обстрелов Юбилейного в ЛНР за помощью обратились 165 человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Более 160 пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска со стороны украинских войск обратились за неделю в мобильный штаб по ликвидации последствий, сообщили в столичной администрации. Об этом сообщает правительство республики в Telegram-канале.
"Так, за период с 20 по 27 мая в оперативный штаб по улице Генерала Дидоренко,11 обратилось 165 человек. Их обеспечили всем необходимым: сухими пайками, питьевой водой, выдали пленку для затягивания окон, а также проконсультировали по всем вопросам", - говорится в сообщении администрации Луганска.
На прошлой неделе источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Минздрав ЛНР сообщал о 12 пострадавших. На следующий день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил что более 25 многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела поселка Юбилейное.
Последствия обстрела французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейный
В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле поселка Юбилейный
20 мая, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЮбилейныйЛуганская Народная РеспубликаЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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