https://ria.ru/20240527/obstrel-1948691316.html

Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ

Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

Жителям Юбилейного в ЛНР оказали помощь после обстрелов со стороны ВСУ

Более 160 пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска со стороны украинских войск обратились за неделю в мобильный... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:25

2024-05-27T16:25

2024-05-27T16:33

специальная военная операция на украине

юбилейный

луганская народная республика

луганск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Более 160 пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска со стороны украинских войск обратились за неделю в мобильный штаб по ликвидации последствий, сообщили в столичной администрации. Об этом сообщает правительство республики в Telegram-канале."Так, за период с 20 по 27 мая в оперативный штаб по улице Генерала Дидоренко,11 обратилось 165 человек. Их обеспечили всем необходимым: сухими пайками, питьевой водой, выдали пленку для затягивания окон, а также проконсультировали по всем вопросам", - говорится в сообщении администрации Луганска. На прошлой неделе источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Минздрав ЛНР сообщал о 12 пострадавших. На следующий день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил что более 25 многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела поселка Юбилейное.

https://ria.ru/20240520/postradavshie-1947212589.html

юбилейный

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юбилейный, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия