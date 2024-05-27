https://ria.ru/20240527/nato-1948572822.html

Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом

Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом - РИА Новости, 27.05.2024

Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории РФ. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:31

2024-05-27T11:31

2024-05-27T11:31

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории РФ. "Союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие Украине… На, как я говорил, настало время рассмотреть снятие ряда ограничений… Они (Украина – ред.) подвергаются атакам с территории РФ с помощью, ракет, артиллерии, им сложно отвечать в условиях действующих ограничений", - сказал он. По утверждению Столтенберга, "Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории России". "Некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться. Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", - добавил он.

https://ria.ru/20240525/blokirovka-1948304178.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, оон