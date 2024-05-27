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Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом - РИА Новости, 27.05.2024
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11:31 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/nato-1948572822.html
Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом
Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом - РИА Новости, 27.05.2024
Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории РФ. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:31
2024-05-27T11:31
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории РФ. "Союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие Украине… На, как я говорил, настало время рассмотреть снятие ряда ограничений… Они (Украина – ред.) подвергаются атакам с территории РФ с помощью, ракет, артиллерии, им сложно отвечать в условиях действующих ограничений", - сказал он. По утверждению Столтенберга, "Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории России". "Некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться. Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", - добавил он.
https://ria.ru/20240525/blokirovka-1948304178.html
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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, оон
В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН
Столтенберг выступил за снятие ограничений на использование оружия Киевом

Генсек НАТО поддержал снятие ограничений на использование оружия Киевом

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории РФ.
"Союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие Украине… На, как я говорил, настало время рассмотреть снятие ряда ограничений… Они (Украина – ред.) подвергаются атакам с территории РФ с помощью, ракет, артиллерии, им сложно отвечать в условиях действующих ограничений", - сказал он.
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25 мая, 12:06
По утверждению Столтенберга, "Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории России".
"Некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться. Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", - добавил он.
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