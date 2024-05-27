https://ria.ru/20240527/moskva-1948541434.html

Московские производители представили лазерные станки для разных отраслей

Московские производители представили лазерные станки для разных отраслей - РИА Новости, 27.05.2024

Московские производители представили лазерные станки для разных отраслей

Новое лазерное оборудование для транспорта и металлообработки представили столичные производители, рассказал министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:13

2024-05-27T10:13

2024-05-27T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

санкт-петербург

владислав овчинский

сергей собянин

тула

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Новое лазерное оборудование для транспорта и металлообработки представили столичные производители, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, сегодня лазеры используют в различных областях – от автомобилестроения до реставрации объектов культурного наследия."В столице более ста сорока предприятий специализируется на металлообработке. С начала текущего года производители представили новые лазерные станки и системы, необходимые для разных отраслей промышленности", – сообщил Овчинский, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.Например, предприятие "Витулус СМЕ", чьей специализацией является производство лазерного оборудования представил новые экологичные и не потребляющие много электроэнергии станки для лазерной очистки поверхностей от различных видов загрязнений.Как сообщила генеральный директор компании Екатерина Слижевская, новые станки способны удалять следы нефтепродуктов, краски, ржавчины и прочих загрязнений почти с любой поверхности."Аппарат работает в любых условиях, в том числе на высоте или там, где сложно применить механическую очистку. Для запуска в работу требуются лишь защитные очки и розетка 220 вольт", - процитировали в ДИПП слова Слижевской.Новое оборудование предназначено как для крупных компаний, так и для небольших предприятий, которые оказывают населению бытовые услуги.Компания Pokkels представила ячейку для лазерной сварки на основе промышленного робота. Автоматизированные решения могут выпускаться серийно, а могут быть и адаптированы под требования заказчика. Преимущества робосварщиков в том, что они могут работать круглосуточно, а благодаря точности и повторяемости действий, сварочный шов в данном случае – более лучшего качества.Высокотехнологичные решения разработаны компаний "Новые лазерные технологии" для восстановления колесных пар трамваев.По словам исполнительного директора компании Кирилла Румянцева, новые станки уже поставлены в Санкт-Петербург, Тулу, Череповец и Пышму.Сегодня в столице работают 4,2 тысячи промышленных площадок, где созданы рабочие места для 725 тысяч человек. Каждый год в Москве вводятся в строй 40-50 средних и крупных площадок и около ста малых. На них производится как высокотехнологичная продукция, так и лекарства, медицинское оборудование, одежда, обувь, косметика, мебель.Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется комплекс мер по повышению инвестпривлекательности города для отечественных производителей и развитию промышленности. Для малых, средних и крупных предприятий созданы благоприятные условия.

https://ria.ru/20240518/metro-1946503858.html

https://ria.ru/20240525/moskva-1948298672.html

москва

санкт-петербург

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, москва, санкт-петербург, владислав овчинский, сергей собянин, тула