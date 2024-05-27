https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948720385.html
Путин и Мирзиеев обсудили двусторонее сотрудничество
Путин и Мирзиеев обсудили двусторонее сотрудничество - РИА Новости, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев обсудили двусторонее сотрудничество
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным обстоятельно и предметно обсудили вопросы сотрудничества, а также РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:41
2024-05-27T17:41
2024-05-27T17:42
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным обстоятельно и предметно обсудили вопросы сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным вопросам. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник прошли двусторонние переговоры на высшем уровне. "Я с удовольствием хочу об этом вам заявить, мы обстоятельно, предметно обсудили весь спектр актуальных вопросов двухсторонней повестки. Заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, определили первоочередные меры по дальнейшему расширению многопланового сотрудничества наших стран", - сказал Мирзиёев по итогам переговоров.
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире, ташкент
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, В мире, Ташкент
Путин и Мирзиеев обсудили двусторонее сотрудничество
Мирзиеев и Путин предметно обсудили весь спектр вопросов двухсторонней повестки
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным обстоятельно и предметно обсудили вопросы сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным вопросам.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник прошли двусторонние переговоры на высшем уровне.
"Я с удовольствием хочу об этом вам заявить, мы обстоятельно, предметно обсудили весь спектр актуальных вопросов двухсторонней повестки. Заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, определили первоочередные меры по дальнейшему расширению многопланового сотрудничества наших стран", - сказал Мирзиёев по итогам переговоров.