https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948720385.html

Путин и Мирзиеев обсудили двусторонее сотрудничество

Путин и Мирзиеев обсудили двусторонее сотрудничество - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев обсудили двусторонее сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным обстоятельно и предметно обсудили вопросы сотрудничества, а также РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:41

2024-05-27T17:41

2024-05-27T17:42

узбекистан

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

в мире

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным обстоятельно и предметно обсудили вопросы сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным вопросам. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник прошли двусторонние переговоры на высшем уровне. "Я с удовольствием хочу об этом вам заявить, мы обстоятельно, предметно обсудили весь спектр актуальных вопросов двухсторонней повестки. Заслушали доклады членов делегаций по ключевым направлениям, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, определили первоочередные меры по дальнейшему расширению многопланового сотрудничества наших стран", - сказал Мирзиёев по итогам переговоров.

https://ria.ru/20240527/peregovory-1948715671.html

узбекистан

россия

ташкент

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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире, ташкент