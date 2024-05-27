https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948717843.html
Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что есть реальный задел и большие возможности для развития сотрудничества с Россией. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:36
2024-05-27T17:36
2024-05-27T17:36
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что есть реальный задел и большие возможности для развития сотрудничества с Россией. "Мы четко договорились с Владимиром Владимировичем, что есть реальный задел, но возможности большие. Мы еще используем только на 50%, а возможности большие. Так что командам придется еще очень серьезно поработать. А мы вам будем создавать все условия, чтобы вы плодотворно и хорошо работали", - сказал Мирзиёев. Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, в мире, ташкент, владимир путин
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, В мире, Ташкент, Владимир Путин
Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Мирзиеев: есть реальный задел для сотрудничества с Россией
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что есть реальный задел и большие возможности для развития сотрудничества с Россией.
"Мы четко договорились с Владимиром Владимировичем, что есть реальный задел, но возможности большие. Мы еще используем только на 50%, а возможности большие. Так что командам придется еще очень серьезно поработать. А мы вам будем создавать все условия, чтобы вы плодотворно и хорошо работали", - сказал Мирзиёев.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.