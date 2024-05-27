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Минсельхоз введет федеральный режим ЧС из-за майских заморозков - РИА Новости, 27.05.2024
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16:24 27.05.2024 (обновлено: 17:25 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948691214.html
Минсельхоз введет федеральный режим ЧС из-за майских заморозков
Минсельхоз введет федеральный режим ЧС из-за майских заморозков - РИА Новости, 27.05.2024
Минсельхоз введет федеральный режим ЧС из-за майских заморозков
Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:24
2024-05-27T17:25
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут."Мы будем ЧС вводить. ЧС введем федеральный, а компенсировать (ущерб от заморозков) попросим у правительства как раз плодовые культуры", - сказала Лут. Она отметила, что сроки пока не определены.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз введет федеральный режим ЧС из-за майских заморозков

Минсельхоз введет режим ЧС из-за ущерба урожаю в мае из-за заморозков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Мы будем ЧС вводить. ЧС введем федеральный, а компенсировать (ущерб от заморозков) попросим у правительства как раз плодовые культуры", - сказала Лут. Она отметила, что сроки пока не определены.
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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