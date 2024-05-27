https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948665252.html
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна - РИА Новости, 27.05.2024
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна
Минсельхоз РФ пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:25
2024-05-27T15:25
2024-05-27T15:25
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132059_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_ed2bbf5c64c1906d5541302882a93ede.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нет, мы не планируем пока пересматривать прогноз", - ответила Лут на вопрос о том, планирует ли Минсельхоз пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна после того, как ведущие ассоциации пересмотрели прогнозы в сторону уменьшения из-за сложных погодных условий.
https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132059_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_f05c0e0bfa64be1f4c514c106754eaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна
Минсельхоз не будет пересматривать прогноз по урожаю на фоне погодных условий