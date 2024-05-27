https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948665252.html

Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна

Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна - РИА Новости, 27.05.2024

Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна

Минсельхоз РФ пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:25

2024-05-27T15:25

2024-05-27T15:25

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нет, мы не планируем пока пересматривать прогноз", - ответила Лут на вопрос о том, планирует ли Минсельхоз пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна после того, как ведущие ассоциации пересмотрели прогнозы в сторону уменьшения из-за сложных погодных условий.

https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)