Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948665252.html
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна - РИА Новости, 27.05.2024
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна
Минсельхоз РФ пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:25
2024-05-27T15:25
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132059_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_ed2bbf5c64c1906d5541302882a93ede.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нет, мы не планируем пока пересматривать прогноз", - ответила Лут на вопрос о том, планирует ли Минсельхоз пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна после того, как ведущие ассоциации пересмотрели прогнозы в сторону уменьшения из-за сложных погодных условий.
https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132059_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_f05c0e0bfa64be1f4c514c106754eaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна

Минсельхоз не будет пересматривать прогноз по урожаю на фоне погодных условий

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Нет, мы не планируем пока пересматривать прогноз", - ответила Лут на вопрос о том, планирует ли Минсельхоз пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна после того, как ведущие ассоциации пересмотрели прогнозы в сторону уменьшения из-за сложных погодных условий.
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна
8 ноября 2023, 09:48
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала