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Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы
Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы
России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:08
2024-05-27T21:08
2024-05-27T21:12
специальная военная операция на украине
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ленинградская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области. "Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице "Вконтакте".
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россия, ленинградская область, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ленинградская область, Дмитрий Медведев
Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы
Медведев: России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время