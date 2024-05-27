https://ria.ru/20240527/medvedev-1948769047.html

Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы

Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы - РИА Новости, 27.05.2024

Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы

России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:08

2024-05-27T21:08

2024-05-27T21:12

специальная военная операция на украине

россия

ленинградская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области. "Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице "Вконтакте".

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россия, ленинградская область, дмитрий медведев