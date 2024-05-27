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Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 27.05.2024 (обновлено: 21:12 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/medvedev-1948769047.html
Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы
Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы
России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:08
2024-05-27T21:12
специальная военная операция на украине
россия
ленинградская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области. &quot;Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим&quot;, - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице &quot;Вконтакте&quot;.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948733928.html
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россия, ленинградская область, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ленинградская область, Дмитрий Медведев
Медведев уверен, что Россия в самое ближайшее время добьется победы

Медведев: России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ, на полигоне "Песочненский" в Ленинградской области. 27 мая 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ, на полигоне Песочненский в Ленинградской области. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ, на полигоне "Песочненский" в Ленинградской области. 27 мая 2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России нужна только победа, страна добьется ее в самое ближайшее время, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области.
«

"Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице "Вконтакте".

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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛенинградская областьДмитрий Медведев
 
 
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