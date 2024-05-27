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Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области - РИА Новости, 27.05.2024
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17:35 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/medvedev-1948717443.html
Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области
Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области и встретился с военнослужащими. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:35
2024-05-27T17:35
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области и встретился с военнослужащими. В ходе поездки на полигон Медведев провел встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также зампредседателя Совбеза РФ вручил государственные награды российским военным. Ранее Медведев в качестве председателя партии "Единая Россия" встретился с жителями Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20230915/poligon-1896631723.html
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области

Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленобласти и встретился с военными

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награждает государственными наградами военнослужащих ВС РФ во время посещения полигона "Песочненский" в Ленинградской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награждает государственными наградами военнослужащих ВС РФ во время посещения полигона Песочненский в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награждает государственными наградами военнослужащих ВС РФ во время посещения полигона "Песочненский" в Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области и встретился с военнослужащими.
В ходе поездки на полигон Медведев провел встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также зампредседателя Совбеза РФ вручил государственные награды российским военным.
Ранее Медведев в качестве председателя партии "Единая Россия" встретился с жителями Санкт-Петербурга.
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