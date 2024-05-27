Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области
Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленобласти и встретился с военными
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награждает государственными наградами военнослужащих ВС РФ во время посещения полигона "Песочненский" в Ленинградской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награждает государственными наградами военнослужащих ВС РФ во время посещения полигона "Песочненский" в Ленинградской области
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области и встретился с военнослужащими.
В ходе поездки на полигон Медведев провел встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также зампредседателя Совбеза РФ вручил государственные награды российским военным.
Ранее Медведев в качестве председателя партии "Единая Россия" встретился с жителями Санкт-Петербурга.
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15 сентября 2023, 21:06