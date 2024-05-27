https://ria.ru/20240527/medvedev-1948717443.html

Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области

Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области - РИА Новости, 27.05.2024

Медведев посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области и встретился с военнослужащими. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:35

2024-05-27T17:35

2024-05-27T17:35

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил полигон "Песочненский" в Ленинградской области и встретился с военнослужащими. В ходе поездки на полигон Медведев провел встречу с военнослужащими, заключившими контракт с Вооруженными силами РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также зампредседателя Совбеза РФ вручил государственные награды российским военным. Ранее Медведев в качестве председателя партии "Единая Россия" встретился с жителями Санкт-Петербурга.

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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия