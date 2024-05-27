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Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине - РИА Новости, 27.05.2024
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14:44 27.05.2024 (обновлено: 15:50 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/medvedev-1948651996.html
Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине
Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине
России нужно сохранить все лучшее из советских подходов в медицине, которые в период пандемии коронавируса сработали лучше западных стандартов, при этом важно... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:44
2024-05-27T15:50
общество
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России нужно сохранить все лучшее из советских подходов в медицине, которые в период пандемии коронавируса сработали лучше западных стандартов, при этом важно заниматься модернизацией медицинской техники, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Наша медицина оказалась в период пандемии весьма конкурентоспособной. Классические советские подходы, которые принято было иногда ругать, они сработали лучше, чем западные стандарты, которые основаны совершенно на других подходах. Вот это лучшее из советского периода нам точно нужно сохранить. Но, конечно, изменив техническую составляющую", - сказал Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга. Медведев заметил, что при этом нужно развивать медицинскую технику, которая быстро устаревает. Кроме того, нужно обратить внимание на кадры в здравоохранении и подготовку специалистов. По словам Медведева, необходимо развивать первичную медицинскую сеть, строить ФАПы, модернизировать поликлиники и строить новые. "Все это войдет в новую редакцию (национального) проекта по здравоохранению и в новую часть партийной программы", - подчеркнул Медведев.
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общество, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине

Медведев: России нужно сохранить все лучшее из советских подходов в медицине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии Единая Россия в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России нужно сохранить все лучшее из советских подходов в медицине, которые в период пандемии коронавируса сработали лучше западных стандартов, при этом важно заниматься модернизацией медицинской техники, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Наша медицина оказалась в период пандемии весьма конкурентоспособной. Классические советские подходы, которые принято было иногда ругать, они сработали лучше, чем западные стандарты, которые основаны совершенно на других подходах. Вот это лучшее из советского периода нам точно нужно сохранить. Но, конечно, изменив техническую составляющую", - сказал Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.
Медведев заметил, что при этом нужно развивать медицинскую технику, которая быстро устаревает. Кроме того, нужно обратить внимание на кадры в здравоохранении и подготовку специалистов. По словам Медведева, необходимо развивать первичную медицинскую сеть, строить ФАПы, модернизировать поликлиники и строить новые.
"Все это войдет в новую редакцию (национального) проекта по здравоохранению и в новую часть партийной программы", - подчеркнул Медведев.
Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России, заведующая лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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