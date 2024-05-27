https://ria.ru/20240527/medvedev-1948651996.html

Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине

Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине - РИА Новости, 27.05.2024

Медведев призвал сохранить лучшее из советских подходов в медицине

России нужно сохранить все лучшее из советских подходов в медицине, которые в период пандемии коронавируса сработали лучше западных стандартов, при этом важно... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:44

2024-05-27T14:44

2024-05-27T15:50

общество

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948678504_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_82314092cca7fbf35b8c7f07167aaedb.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России нужно сохранить все лучшее из советских подходов в медицине, которые в период пандемии коронавируса сработали лучше западных стандартов, при этом важно заниматься модернизацией медицинской техники, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Наша медицина оказалась в период пандемии весьма конкурентоспособной. Классические советские подходы, которые принято было иногда ругать, они сработали лучше, чем западные стандарты, которые основаны совершенно на других подходах. Вот это лучшее из советского периода нам точно нужно сохранить. Но, конечно, изменив техническую составляющую", - сказал Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга. Медведев заметил, что при этом нужно развивать медицинскую технику, которая быстро устаревает. Кроме того, нужно обратить внимание на кадры в здравоохранении и подготовку специалистов. По словам Медведева, необходимо развивать первичную медицинскую сеть, строить ФАПы, модернизировать поликлиники и строить новые. "Все это войдет в новую редакцию (национального) проекта по здравоохранению и в новую часть партийной программы", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240206/deklaratsiya-1925746588.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия