Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей
Медведев: ЕР готовит предложения для студенческих семей в рамках нацпроекта
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сегодня в России насчитывается 17 тысяч студенческих семей, в связи с этим партией "Единая Россия" будут подготовлены специальные предложения по нацпроекту "Семья", сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"У нас, по моим данным, в стране студенческих семей в чистом виде студенческих, подчеркиваю, не когда там уже вышли за рубеж студенческого возраста и закончили вузы, а именно студенческих семей - 17 тысяч. Это как минимум 17 тысяч семей, которые нуждаются в государственной заботе", - сказал Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга.
По его словам, сейчас партия "Единая Россия" готовит предложения в рамках национального проекта "Семья".
"Но с учетом того, что "Единая Россия" реализует сейчас целый ряд инициатив и в рамках подготовки предложений по национальному проекту "Семья", который объявил президент нашей страны. Мы сейчас тоже готовим предложения, которые могли бы быть реализованы в масштабах всей страны", - добавил Медведев.
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