https://ria.ru/20240527/medvedev-1948632868.html

Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей

Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей - РИА Новости, 27.05.2024

Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей

Сегодня в России насчитывается 17 тысяч студенческих семей, в связи с этим партией "Единая Россия" будут подготовлены специальные предложения по нацпроекту... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:54

2024-05-27T13:54

2024-05-27T15:51

общество

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948679676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89608ab708c98039b407c30ef7664795.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сегодня в России насчитывается 17 тысяч студенческих семей, в связи с этим партией "Единая Россия" будут подготовлены специальные предложения по нацпроекту "Семья", сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "У нас, по моим данным, в стране студенческих семей в чистом виде студенческих, подчеркиваю, не когда там уже вышли за рубеж студенческого возраста и закончили вузы, а именно студенческих семей - 17 тысяч. Это как минимум 17 тысяч семей, которые нуждаются в государственной заботе", - сказал Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга. По его словам, сейчас партия "Единая Россия" готовит предложения в рамках национального проекта "Семья". "Но с учетом того, что "Единая Россия" реализует сейчас целый ряд инициатив и в рамках подготовки предложений по национальному проекту "Семья", который объявил президент нашей страны. Мы сейчас тоже готовим предложения, которые могли бы быть реализованы в масштабах всей страны", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240126/semi-1923668572.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия