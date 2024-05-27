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Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей - РИА Новости, 27.05.2024
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13:54 27.05.2024 (обновлено: 15:51 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/medvedev-1948632868.html
Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей
Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей
Сегодня в России насчитывается 17 тысяч студенческих семей, в связи с этим партией "Единая Россия" будут подготовлены специальные предложения по нацпроекту... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:54
2024-05-27T15:51
общество
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сегодня в России насчитывается 17 тысяч студенческих семей, в связи с этим партией "Единая Россия" будут подготовлены специальные предложения по нацпроекту "Семья", сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "У нас, по моим данным, в стране студенческих семей в чистом виде студенческих, подчеркиваю, не когда там уже вышли за рубеж студенческого возраста и закончили вузы, а именно студенческих семей - 17 тысяч. Это как минимум 17 тысяч семей, которые нуждаются в государственной заботе", - сказал Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга. По его словам, сейчас партия "Единая Россия" готовит предложения в рамках национального проекта "Семья". "Но с учетом того, что "Единая Россия" реализует сейчас целый ряд инициатив и в рамках подготовки предложений по национальному проекту "Семья", который объявил президент нашей страны. Мы сейчас тоже готовим предложения, которые могли бы быть реализованы в масштабах всей страны", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20240126/semi-1923668572.html
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общество, россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил о подготовке спецпредложений для студенческих семей

Медведев: ЕР готовит предложения для студенческих семей в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии Единая Россия в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сегодня в России насчитывается 17 тысяч студенческих семей, в связи с этим партией "Единая Россия" будут подготовлены специальные предложения по нацпроекту "Семья", сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"У нас, по моим данным, в стране студенческих семей в чистом виде студенческих, подчеркиваю, не когда там уже вышли за рубеж студенческого возраста и закончили вузы, а именно студенческих семей - 17 тысяч. Это как минимум 17 тысяч семей, которые нуждаются в государственной заботе", - сказал Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга.
По его словам, сейчас партия "Единая Россия" готовит предложения в рамках национального проекта "Семья".
"Но с учетом того, что "Единая Россия" реализует сейчас целый ряд инициатив и в рамках подготовки предложений по национальному проекту "Семья", который объявил президент нашей страны. Мы сейчас тоже готовим предложения, которые могли бы быть реализованы в масштабах всей страны", - добавил Медведев.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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