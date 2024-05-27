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КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника - РИА Новости, 27.05.2024
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19:19 27.05.2024 (обновлено: 19:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/kndr-1948751549.html
КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника
КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника - РИА Новости, 27.05.2024
КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника
Попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:19
2024-05-27T19:58
в мире
космос - риа наука
желтое море
южная корея
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ким чен ын
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство. "Заместитель руководителя Главного управления по аэрокосмической технике заявил, что первая ступень новой ракеты-носителя спутника взорвалась в воздухе при полете, запуск закончился неудачно", — говорится в сообщении. Запуск спутника "Маллигён-1-1" проводили с космодрома Сохэ на новой ракете-носителе с недавно разработанным двигателем. В качестве топлива она использует комбинацию жидкого кислорода и керосина. Предположительной причиной неудачи северокорейские специалисты называют ненадежную работу нового двигателя.Ранее 27 мая южнокорейское Объединенное командование начальников штабов сообщило, что зафиксировало полет предполагаемой ракеты-носителя с военным разведывательным спутником КНДР. Ракету запустили около 22:44 (16:44 мск) в южном направлении в сторону Желтого моря из района Точханни провинции Северная Пхёнан, где расположен космодром Сохэ. Спустя две минуты после запуска ракета начала отображаться над северокорейской акваторией в виде нескольких частей, в связи с чем южнокорейские военные предположили, что запуск спутника окончился неудачно.КНДР предупреждала власти Японии о планах запустить спутник в период с 27 мая по 4 июня.Указанные Северной Кореей зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся в Желтом море, у западного побережья Корейского полуострова, и еще одна — у восточного побережья Филиппин в Тихом океане. Спустя несколько часов после уведомления КНДР южнокорейские военные провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей с участием около 20 истребителей. Учения "по нанесению ударов", как сообщалось, проводились для демонстрации решимости "немедленно, решительно и до конца расправиться с противником, если тот предпримет провокацию". В свою очередь, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль осудил планы КНДР по запуску разведывательного спутника и призвал международное сообщество "решительно отреагировать" на это. КНДР в ноябре 2023 года провела первый успешный запуск своего разведывательного спутника "Маллигён-1". За запуском наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что теперь Пхеньян получил возможность издалека наблюдать за своими противниками и при необходимости наносить по ним удар. Вскоре после запуска северокорейский руководитель несколько раз посетил Главное управление по аэрокосмической технике, где ознакомился со снимками американских и южнокорейских военных баз и подчеркнул необходимость развернуть полноценную спутниковую группировку, способную предоставлять Вооруженным силам КНДР "ценную и насыщенную информацию о врагах в режиме реального времени". Ким Чен Ын также одобрил предложение Главного управления о подготовке "актуального плана создания возможностей по аэрокосмической разведке Южной Кореи и регионов в районе Тихого океана" и определении плана запуска спутников-разведчиков на следующий год. В ходе IX пленума ЦК партии восьмого созыва в декабре лидер КНДР сообщил, что Пхеньян намерен запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году, заявив также о разработке всеобъемлющих мер для развития космической науки и технологий.По мнению южнокорейских военных, КНДР удалось вывести свой первый военный разведывательный спутник на стабильную орбиту, но он, скорее всего, не функционирует, поскольку не фиксируются сигналы, которые могли бы свидетельствовать о передаче им каких-либо данных, включая изображения. В этой связи предполагается, что "Маллигён-1" был экспериментальным аппаратом и использовался для отработки регулярного движения по орбите.
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желтое море
южная корея
пхеньян
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в мире, космос - риа наука, желтое море, южная корея, пхеньян, ким чен ын, юн сок ель
В мире, Космос - РИА Наука, Желтое море, Южная Корея, Пхеньян, Ким Чен Ын, Юн Сок Ель
КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника

Рёнхап: КНДР заявила о неудачном запуске своего второго разведспутника

© РИА Новости / Олег Урусов | Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя с космодрома
Пуск ракеты-носителя с космодрома - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Олег Урусов
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Пуск ракеты-носителя с космодрома. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
"Заместитель руководителя Главного управления по аэрокосмической технике заявил, что первая ступень новой ракеты-носителя спутника взорвалась в воздухе при полете, запуск закончился неудачно", — говорится в сообщении.
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Запуск спутника "Маллигён-1-1" проводили с космодрома Сохэ на новой ракете-носителе с недавно разработанным двигателем. В качестве топлива она использует комбинацию жидкого кислорода и керосина. Предположительной причиной неудачи северокорейские специалисты называют ненадежную работу нового двигателя.
Ранее 27 мая южнокорейское Объединенное командование начальников штабов сообщило, что зафиксировало полет предполагаемой ракеты-носителя с военным разведывательным спутником КНДР. Ракету запустили около 22:44 (16:44 мск) в южном направлении в сторону Желтого моря из района Точханни провинции Северная Пхёнан, где расположен космодром Сохэ. Спустя две минуты после запуска ракета начала отображаться над северокорейской акваторией в виде нескольких частей, в связи с чем южнокорейские военные предположили, что запуск спутника окончился неудачно.
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Вчера, 06:45
КНДР предупреждала власти Японии о планах запустить спутник в период с 27 мая по 4 июня.
Указанные Северной Кореей зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся в Желтом море, у западного побережья Корейского полуострова, и еще одна — у восточного побережья Филиппин в Тихом океане.
Спустя несколько часов после уведомления КНДР южнокорейские военные провели воздушные учения вблизи границы с Северной Кореей с участием около 20 истребителей. Учения "по нанесению ударов", как сообщалось, проводились для демонстрации решимости "немедленно, решительно и до конца расправиться с противником, если тот предпримет провокацию". В свою очередь, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль осудил планы КНДР по запуску разведывательного спутника и призвал международное сообщество "решительно отреагировать" на это.
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Вчера, 02:19
КНДР в ноябре 2023 года провела первый успешный запуск своего разведывательного спутника "Маллигён-1". За запуском наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что теперь Пхеньян получил возможность издалека наблюдать за своими противниками и при необходимости наносить по ним удар. Вскоре после запуска северокорейский руководитель несколько раз посетил Главное управление по аэрокосмической технике, где ознакомился со снимками американских и южнокорейских военных баз и подчеркнул необходимость развернуть полноценную спутниковую группировку, способную предоставлять Вооруженным силам КНДР "ценную и насыщенную информацию о врагах в режиме реального времени".
Ким Чен Ын также одобрил предложение Главного управления о подготовке "актуального плана создания возможностей по аэрокосмической разведке Южной Кореи и регионов в районе Тихого океана" и определении плана запуска спутников-разведчиков на следующий год. В ходе IX пленума ЦК партии восьмого созыва в декабре лидер КНДР сообщил, что Пхеньян намерен запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году, заявив также о разработке всеобъемлющих мер для развития космической науки и технологий.
По мнению южнокорейских военных, КНДР удалось вывести свой первый военный разведывательный спутник на стабильную орбиту, но он, скорее всего, не функционирует, поскольку не фиксируются сигналы, которые могли бы свидетельствовать о передаче им каких-либо данных, включая изображения. В этой связи предполагается, что "Маллигён-1" был экспериментальным аппаратом и использовался для отработки регулярного движения по орбите.
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