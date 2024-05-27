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В Германии прокомментировали слова Шольца о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 27.05.2024
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14:11 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/germaniya-1948638779.html
В Германии прокомментировали слова Шольца о вступлении Украины в НАТО
В Германии прокомментировали слова Шольца о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 27.05.2024
В Германии прокомментировали слова Шольца о вступлении Украины в НАТО
Официальный представить кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Украина может не стать членом НАТО в РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:11
2024-05-27T14:11
в мире
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россия
германия
владимир зеленский
йенс столтенберг
олаф шольц
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представить кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет, были неверно трактованы, однако никаких других сроков не назвал. В воскресенье в ходе общения с гражданами Шольц заявил, что допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. По словам Хебештрайта, канцлер пытался донести якобы "абсурдность" причин для начала Россией специальной военной операции и слова про 30 лет относились к ситуации на 2022 год. "Полагаю, что ситуация полностью изменилась, и поэтому, нет, 30 лет более не актуальны", - сказал пресс-секретарь. Тем не менее, он уклонился от ответа на вопрос о новых сроках вступления Украины в НАТО, заявив, что этот вопрос должен обсуждаться внутри альянса и с самой Украиной. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240526/ukraine-1948499440.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934999241.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, йенс столтенберг, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, НАТО
В Германии прокомментировали слова Шольца о вступлении Украины в НАТО

В Германии заявили о неверной трактовке слов Шольца о вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представить кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет, были неверно трактованы, однако никаких других сроков не назвал.
В воскресенье в ходе общения с гражданами Шольц заявил, что допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы, заявил Шольц
Вчера, 22:04
По словам Хебештрайта, канцлер пытался донести якобы "абсурдность" причин для начала Россией специальной военной операции и слова про 30 лет относились к ситуации на 2022 год. "Полагаю, что ситуация полностью изменилась, и поэтому, нет, 30 лет более не актуальны", - сказал пресс-секретарь.
Тем не менее, он уклонился от ответа на вопрос о новых сроках вступления Украины в НАТО, заявив, что этот вопрос должен обсуждаться внутри альянса и с самой Украиной.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время визита в Киев
Глава военного комитета назвал вопрос членства Украины в НАТО решенным
22 марта, 17:37
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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8 февраля, 00:05
 
В миреУкраинаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергОлаф ШольцНАТО
 
 
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