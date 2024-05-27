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Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа - РИА Новости, 27.05.2024
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17:25 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/gaz-1948712921.html
Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа
Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок газа, нефти и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:25
2024-05-27T17:25
экономика
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок газа, нефти и нефтепродуктов из России в республику. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "В прошлом году мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали старт поставки российского природного газа в Узбекистан. В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий", - сказал Мирзиеев по итогам переговоров.
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экономика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Экономика, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа

Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок нефти и газа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок газа, нефти и нефтепродуктов из России в республику.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
"В прошлом году мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали старт поставки российского природного газа в Узбекистан. В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий", - сказал Мирзиеев по итогам переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин оценил перспективы сотрудничества регионов России и Узбекистана
Вчера, 17:19
 
ЭкономикаУзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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