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Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа

Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок газа, нефти и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:25

2024-05-27T17:25

2024-05-27T17:25

экономика

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок газа, нефти и нефтепродуктов из России в республику. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "В прошлом году мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали старт поставки российского природного газа в Узбекистан. В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий", - сказал Мирзиеев по итогам переговоров.

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Варвара Скокшина

экономика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев