Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок газа
Мирзиеев обсудил с Путиным возможность увеличения поставок нефти и газа
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность увеличения поставок газа, нефти и нефтепродуктов из России в республику.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
"В прошлом году мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали старт поставки российского природного газа в Узбекистан. В ходе переговоров обсудили вопросы увеличения объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов модернизации инфраструктуры и глубокой переработки углеводородов на базе отечественных наших предприятий", - сказал Мирзиеев по итогам переговоров.