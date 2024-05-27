https://ria.ru/20240527/erdogan-1948612270.html

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции - РИА Новости, 27.05.2024

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции

Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции, новый основной закон стал необходимостью, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:59

2024-05-27T12:59

2024-05-27T13:31

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции, новый основной закон стал необходимостью, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Мы выражаем потребность Турции в либертарианской конституции. Сегодня я хотел бы прояснить некоторые моменты: Конституция находится на вершине иерархии норм. Это общественный договор. Это письменный документ. Если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все наши конституции были созданы по директивам опеки и навязаны народу. Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом", - сказал Эрдоган, выступая в понедельник.Президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. По его словам, Турции нужна новая конституция как "спасение" от нынешней, являющейся результатом военного переворота.Турецкий лидер призывал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Кроме того, Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.Для внесения изменений в конституцию необходимо одобрение 400 депутатов, для вынесения поправки на референдум нужна поддержка 360 депутатов.

https://ria.ru/20240520/erdogan-1947226278.html

https://ria.ru/20240520/turtsiya-1947090977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире