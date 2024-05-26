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Зеленский посетит Испанию - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:42 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948505076.html
Зеленский посетит Испанию
Зеленский посетит Испанию - РИА Новости, 26.05.2024
Зеленский посетит Испанию
Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, его примет премьер-министр страны Педро Санчес, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:42
2024-05-26T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
владимир зеленский
педро санчес
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, его примет премьер-министр страны Педро Санчес, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Испании. "Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес", - пишет агентство. Отмечается, что Санчес примет Зеленского в полдень по местному времени (13.00 мск), после чего они проведут пресс-конференцию. Ранее в мае радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский снова собирается посетить Испанию, ранее он отменял визит в эту старну из-за "сложной ситуации" на Украине.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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в мире, испания, украина, владимир зеленский, педро санчес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина, Владимир Зеленский, Педро Санчес
Зеленский посетит Испанию

Премьер Санчес примет Зеленского в Испании в понедельник

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, его примет премьер-министр страны Педро Санчес, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Испании.
"Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес", - пишет агентство.
Отмечается, что Санчес примет Зеленского в полдень по местному времени (13.00 мск), после чего они проведут пресс-конференцию.
Ранее в мае радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский снова собирается посетить Испанию, ранее он отменял визит в эту старну из-за "сложной ситуации" на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияУкраинаВладимир ЗеленскийПедро Санчес
 
 
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