https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948505076.html

Зеленский посетит Испанию

Зеленский посетит Испанию - РИА Новости, 26.05.2024

Зеленский посетит Испанию

Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, его примет премьер-министр страны Педро Санчес, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:42

2024-05-26T23:42

2024-05-26T23:42

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, его примет премьер-министр страны Педро Санчес, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Испании. "Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, где его примет премьер-министр Испании Педро Санчес", - пишет агентство. Отмечается, что Санчес примет Зеленского в полдень по местному времени (13.00 мск), после чего они проведут пресс-конференцию. Ранее в мае радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский снова собирается посетить Испанию, ранее он отменял визит в эту старну из-за "сложной ситуации" на Украине.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

испания

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в мире, испания, украина, владимир зеленский, педро санчес