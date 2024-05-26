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Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече - РИА Новости, 26.05.2024
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13:52 26.05.2024 (обновлено: 16:07 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/vstrecha-1948440293.html
Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече
Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече - РИА Новости, 26.05.2024
Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России и... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:52
2024-05-26T16:07
россия
центральная азия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
владимир зеленский
снг
шос
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России и то, как это не допустить, предположил в разговоре с РИА Новости руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин. В воскресенье Путин посетит с визитом Узбекистан, у него запланирована встреча с лидером страны. Как следует из официальных материалов встречи, президенты должны обсудить сотрудничество в СНГ, ШОС и ООН, а также региональные вопросы. "Запад, стремящийся превратить Центральную Азию во второй фронт, или в некое подобие второго фронта, или в регион, который будет, если не полноценным фронтом против России, в борьбе, ведущейся Западом против России, то регионом, создающим в России проблемы и оттягивающим российские ресурсы с западного направления на южное", - сказал Грозин. Он заметил, что это видно во многих заявлениях западных политиков и в заявлениях Владимира Зеленского. Желание создать проблемы России на Востоке Западом даже не скрываются, подчеркнул эксперт, а интересы самих стран Центральной Азии тут никого не волнуют. "Запад смотрит на Центральную Азию как на расходный материал. Обсуждение этого положения вещей и того, как не допустить подобного развития событий, нежелательного ни для Ташкента, ни для Москвы, ни для прочих центральноазиатских столиц, и будет основным содержанием визита российского президента в Ташкент", - заключил эксперт. Дополнением к этой теме, полагает Грозин, будут экономика, двустороннее и региональное сотрудничества, отдельные проекты в энергетике, транспорте.
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html
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Ташкент перед приездом Путина
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россия, центральная азия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, владимир зеленский, снг, шос, оон, в мире
Россия, Центральная Азия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Владимир Зеленский, СНГ, ШОС, ООН, В мире
Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече

Грозин: Путин и Мирзиеев обсудят попытки Запада сделать из Азии второй фронт

© Фото : Пресс-центр ШОС Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Пресс-центр ШОС Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России и то, как это не допустить, предположил в разговоре с РИА Новости руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин.
В воскресенье Путин посетит с визитом Узбекистан, у него запланирована встреча с лидером страны. Как следует из официальных материалов встречи, президенты должны обсудить сотрудничество в СНГ, ШОС и ООН, а также региональные вопросы.
"Запад, стремящийся превратить Центральную Азию во второй фронт, или в некое подобие второго фронта, или в регион, который будет, если не полноценным фронтом против России, в борьбе, ведущейся Западом против России, то регионом, создающим в России проблемы и оттягивающим российские ресурсы с западного направления на южное", - сказал Грозин.
Он заметил, что это видно во многих заявлениях западных политиков и в заявлениях Владимира Зеленского. Желание создать проблемы России на Востоке Западом даже не скрываются, подчеркнул эксперт, а интересы самих стран Центральной Азии тут никого не волнуют.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Запад смотрит на Центральную Азию как на расходный материал. Обсуждение этого положения вещей и того, как не допустить подобного развития событий, нежелательного ни для Ташкента, ни для Москвы, ни для прочих центральноазиатских столиц, и будет основным содержанием визита российского президента в Ташкент", - заключил эксперт.
Дополнением к этой теме, полагает Грозин, будут экономика, двустороннее и региональное сотрудничества, отдельные проекты в энергетике, транспорте.
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РоссияЦентральная АзияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевВладимир ЗеленскийСНГШОСООНВ мире
 
 
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