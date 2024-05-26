https://ria.ru/20240526/vstrecha-1948440293.html

Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече

Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече - РИА Новости, 26.05.2024

Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России и... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:52

2024-05-26T13:52

2024-05-26T16:07

россия

центральная азия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

владимир зеленский

снг

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече обсудят попытки Запада сделать из Центральной Азии "второй фронт" для России и то, как это не допустить, предположил в разговоре с РИА Новости руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин. В воскресенье Путин посетит с визитом Узбекистан, у него запланирована встреча с лидером страны. Как следует из официальных материалов встречи, президенты должны обсудить сотрудничество в СНГ, ШОС и ООН, а также региональные вопросы. "Запад, стремящийся превратить Центральную Азию во второй фронт, или в некое подобие второго фронта, или в регион, который будет, если не полноценным фронтом против России, в борьбе, ведущейся Западом против России, то регионом, создающим в России проблемы и оттягивающим российские ресурсы с западного направления на южное", - сказал Грозин. Он заметил, что это видно во многих заявлениях западных политиков и в заявлениях Владимира Зеленского. Желание создать проблемы России на Востоке Западом даже не скрываются, подчеркнул эксперт, а интересы самих стран Центральной Азии тут никого не волнуют. "Запад смотрит на Центральную Азию как на расходный материал. Обсуждение этого положения вещей и того, как не допустить подобного развития событий, нежелательного ни для Ташкента, ни для Москвы, ни для прочих центральноазиатских столиц, и будет основным содержанием визита российского президента в Ташкент", - заключил эксперт. Дополнением к этой теме, полагает Грозин, будут экономика, двустороннее и региональное сотрудничества, отдельные проекты в энергетике, транспорте.

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

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россия, центральная азия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, владимир зеленский, снг, шос, оон, в мире