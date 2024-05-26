https://ria.ru/20240526/vinograd-1948489097.html
Узбекистан выразил интерес к саженцам винограда из Дагестана
Узбекистан выразил интерес к саженцам винограда из Дагестана - РИА Новости, 26.05.2024
Узбекистан выразил интерес к саженцам винограда из Дагестана
Власти Узбекистана выразили заинтересованность в выращиваемых в Дагестане саженцах винограда, сообщили в пресс-службе правительства российского региона. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:21
2024-05-26T20:21
2024-05-26T20:21
экономика
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сулейман-стальский район
абдулла арипов
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МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана выразили заинтересованность в выращиваемых в Дагестане саженцах винограда, сообщили в пресс-службе правительства российского региона. В воскресенье председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В Доме правительства в Ташкенте участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества республик в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. "Узбекская сторона выразила интерес к посадочному материалу винограда в связи с тем, что благодаря развитию питомниководства, в том числе открытию питомника в Сулейман-Стальском районе, Дагестан в 2023 году вышел на самообеспечение саженцами винограда. Одновременно открылась возможность поставок в другие регионы", – говорится в сообщении. Отмечается, что российский Дагестан и Узбекистан планируют увеличить товарооборот между республиками. В основную номенклатуру экспорта входит стекло и изделия из него, рыба, фрукты, кондитерские изделия и другое. Узбекская сторона ввозит в Дагестан продукты из зерна злаков, какао, обувь, текстиль и иную продукцию. Ранее Абдулмуслимов отмечал, что еще недавно на дагестанских виноградниках использовали саженцы европейского производства, однако после открытия питомника Дагестан в рамках импортозамещения полностью обеспечил себя виноградными саженцами.
https://ria.ru/20240525/vino-1948341391.html
https://ria.ru/20230921/samarkand-1897756037.html
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экономика, узбекистан, ташкент, сулейман-стальский район, абдулла арипов, республика дагестан
Экономика, Узбекистан, Ташкент, Сулейман-Стальский район, Абдулла Арипов, Республика Дагестан
Узбекистан выразил интерес к саженцам винограда из Дагестана
Узбекистан выразил интерес к выращиваемым в Дагестане саженцам винограда