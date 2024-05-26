https://ria.ru/20240526/ukraine-1948499440.html

Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы, заявил Шольц

Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы, заявил Шольц - РИА Новости, 26.05.2024

Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:04

2024-05-26T22:04

2024-05-26T22:04

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет. "Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

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