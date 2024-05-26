https://ria.ru/20240526/ukraina-1948447898.html

В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой

В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой - РИА Новости, 26.05.2024

В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой

Помощь Украине со стороны ее западных союзников должна оставить открытой возможность заключения перемирия и начала мирных переговоров, заявил глава Минобороны... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:48

2024-05-26T14:48

2024-05-26T14:48

специальная военная операция на украине

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йенс столтенберг

антонио таяни

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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Помощь Украине со стороны ее западных союзников должна оставить открытой возможность заключения перемирия и начала мирных переговоров, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa. "Я считаю, что в данный момент ошибочно нагнетать и без того значительную напряженность. Да, нам нужно помочь Украине защитить себя, потому что, если вы ей не поможете, действительно разразится Третья мировая война. Помощь Украине призвана предотвратить начало войны. Но эта помощь должна быть оказана таким образом, чтобы оставить открытой возможность заключения немедленного перемирия и начала мирных переговоров", - заявил он. Крозетто назвал ошибочным предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по снятию ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Не существует секретаря НАТО или одной страны, которая бы определяла линию для всех остальных. Но это относится и к (президенту Франции) Макрону, когда он сказал: "Мы отправим наших солдат на Украину", - сказал министр. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, италия, россия, гуидо крозетто, йенс столтенберг, антонио таяни, нато