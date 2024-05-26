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В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948447898.html
В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой
В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой - РИА Новости, 26.05.2024
В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой
Помощь Украине со стороны ее западных союзников должна оставить открытой возможность заключения перемирия и начала мирных переговоров, заявил глава Минобороны... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:48
2024-05-26T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
россия
гуидо крозетто
йенс столтенберг
антонио таяни
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Помощь Украине со стороны ее западных союзников должна оставить открытой возможность заключения перемирия и начала мирных переговоров, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa. "Я считаю, что в данный момент ошибочно нагнетать и без того значительную напряженность. Да, нам нужно помочь Украине защитить себя, потому что, если вы ей не поможете, действительно разразится Третья мировая война. Помощь Украине призвана предотвратить начало войны. Но эта помощь должна быть оказана таким образом, чтобы оставить открытой возможность заключения немедленного перемирия и начала мирных переговоров", - заявил он. Крозетто назвал ошибочным предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по снятию ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Не существует секретаря НАТО или одной страны, которая бы определяла линию для всех остальных. Но это относится и к (президенту Франции) Макрону, когда он сказал: "Мы отправим наших солдат на Украину", - сказал министр. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html
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в мире, украина, италия, россия, гуидо крозетто, йенс столтенберг, антонио таяни, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Россия, Гуидо Крозетто, Йенс Столтенберг, Антонио Таяни, НАТО
В Италии призвали оставить возможность переговоров по Украине открытой

Крозетто: помощь Киеву должна оставить открытой возможность начала переговоров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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РИМ, 26 мая – РИА Новости. Помощь Украине со стороны ее западных союзников должна оставить открытой возможность заключения перемирия и начала мирных переговоров, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa.
"Я считаю, что в данный момент ошибочно нагнетать и без того значительную напряженность. Да, нам нужно помочь Украине защитить себя, потому что, если вы ей не поможете, действительно разразится Третья мировая война. Помощь Украине призвана предотвратить начало войны. Но эта помощь должна быть оказана таким образом, чтобы оставить открытой возможность заключения немедленного перемирия и начала мирных переговоров", - заявил он.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России
5 апреля, 15:40
Крозетто назвал ошибочным предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по снятию ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
"Не существует секретаря НАТО или одной страны, которая бы определяла линию для всех остальных. Но это относится и к (президенту Франции) Макрону, когда он сказал: "Мы отправим наших солдат на Украину", - сказал министр.
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
15 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияРоссияГуидо КрозеттоЙенс СтолтенбергАнтонио ТаяниНАТО
 
 
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