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В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции - РИА Новости, 26.05.2024
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11:21 26.05.2024 (обновлено: 11:22 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948422037.html
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции - РИА Новости, 26.05.2024
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции
Взрывное устройство найдено на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины, сообщили в министерстве энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:21
2024-05-26T11:22
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрывное устройство найдено на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины, сообщили в министерстве энергетики страны в Telegram-канале. "На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении Минэнерго.
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в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции

Минэнерго Украины сообщило о взрывном устройстве на одной из электроподстанций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрывное устройство найдено на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины, сообщили в министерстве энергетики страны в Telegram-канале.
"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении Минэнерго.
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