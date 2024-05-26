https://ria.ru/20240526/ukraina-1948422037.html

В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции

В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции - РИА Новости, 26.05.2024

В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции

Взрывное устройство найдено на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины, сообщили в министерстве энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:21

2024-05-26T11:21

2024-05-26T11:22

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днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрывное устройство найдено на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины, сообщили в министерстве энергетики страны в Telegram-канале. "На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении Минэнерго.

https://ria.ru/20240526/vzryvy-1948416114.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина