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В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции - РИА Новости, 26.05.2024
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции
Взрывное устройство найдено на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины, сообщили в министерстве энергетики страны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:21
2024-05-26T11:21
2024-05-26T11:22
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрывное устройство найдено на одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины, сообщили в министерстве энергетики страны в Telegram-канале. "На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении Минэнерго.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на подстанции
Минэнерго Украины сообщило о взрывном устройстве на одной из электроподстанций