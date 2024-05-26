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Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 26.05.2024 (обновлено: 08:38 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/udar-1948400223.html
Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS
Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS - РИА Новости, 26.05.2024
Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS
В Днепропетровской области был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:22
2024-05-26T08:38
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
павлоград
сергей лебедев
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. В Днепропетровской области был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", - рассказал собеседник агентства.По его информации, результаты прилетов пока уточняются, но уже известно, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.
https://ria.ru/20240516/ataki-1946363506.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, павлоград, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Павлоград, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS

Подполье: ВС РФ ударили по складу с ракетами ATACMS в Днепропетровской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. В Днепропетровской области был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком". Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", - рассказал собеседник агентства.
По его информации, результаты прилетов пока уточняются, но уже известно, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время кого-то эвакуировали на вертолетах.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьПавлоградСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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