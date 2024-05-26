https://ria.ru/20240526/trevoga-1948386173.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Винницкой областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T01:41

2024-05-26T01:41

2024-05-26T01:41

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Винницкой областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Черкасской области прозвучал в 01.06 мск. В Винницкой области тревогу объявили в 01.22. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винницкая область

украина

днепропетровская область

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в мире, винницкая область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф